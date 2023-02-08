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皇后區槍枝暴力攀升 警方教自保

記者鄭怡嫣／紐約報導
反槍暴力中文討論會，皇后區檢方介紹被繳獲的幽靈槍枝。(會議截屏)
反槍暴力中文討論會，皇后區檢方介紹被繳獲的幽靈槍枝。(會議截屏)

因應農曆新年期間在加州發生的兩起重大槍案，皇后區地檢辦公室、法拉盛市議員黃敏儀等聯合紐約市警局，7日面向華人民眾舉辦槍枝暴力研討會，普及幽靈槍及槍枝暴力防範的相關信息。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)以及助理檢察官亞庫布(Pishoy Yacoub)介紹，防範槍枝暴力，尤其是打擊幽靈槍是檢方工作重點。幽靈槍沒有序列號，難以追蹤，組裝成本低於正規途徑買到的槍枝，為社區公共安全帶來極大的危害。通常，檢方通過自發調查、配合警方執法、以及開展社區項目等來打擊槍枝暴力。

紐約舉辦反槍暴力中文討論會。(會議截屏)
紐約舉辦反槍暴力中文討論會。(會議截屏)

皇后區檢方數據顯示，槍枝暴力案件正在攀升。相比2021年，2022年皇后區槍枝案的逮捕人數、判刑多了兩倍，且重罪起訴及槍案定罪率也在增加。在2021年8月至2023年2月期間，檢方共開展20次幽靈槍相關調查，22人被控罪，其中包括居住在法拉盛及貝賽的華裔及亞裔。檢方共繳獲205把非法槍枝，其中包括113把幽靈槍，此外還繳獲74組全套的幽靈槍組裝部件、602件大容量彈匣、178件配件以及逾9萬2000發子彈。

市警社區外展分部警員郭維廉介紹，民眾若遇到槍擊案，首先可以大型物件堵住門口，阻止嫌犯進入，若無他法則利用身旁武器自我保護。報警時，記得說嫌犯的外貌特徵、性別、人數、最後一次出現的地址等。若有爆炸聲及涉案地點有保安，也需通知警察。當警方到場時，手上勿拿物品，慢慢走向警方，或是等警方來，「警方也需時間判斷案發地點出現之人，是否持有槍枝及具有危險性」。若目睹緊急事情而不想親身干預，也可撥打安全熱線(888)692-7233通知警方。

皇后區 法拉盛 檢察官

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