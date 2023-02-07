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加州濫射案 布碌崙華社悼遇難者

記者胡聲橋／紐約報導
悼念者為加州槍擊案受害者獻花。(記者胡聲橋/攝影)
悼念者為加州槍擊案受害者獻花。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人社區6日傍晚為加州蒙特利公園和半月灣發生的兩起大規模槍擊案的受害者舉行燭光追悼會，悼念死難者，表達紐約華社的休戚與共之情，並表達嚴管槍枝，對治療精神病患的強烈願望。

燭光悼念活動於6日在8大道交65街的愛立信公園(Leif Ericson Park)外舉行，組織者將寫著兩起槍擊案死難者姓名的牌子掛在公園的圍欄上，並設立暫時的靈案。來自8大道靈應寺的兩位法師誦經，為死者超度亡魂。追悼者先後獻上蠟燭和鮮花，為死者祈禱。

燭光追悼會，靈應寺法師為死難者超度亡魂。(記者胡聲橋╱攝影)
燭光追悼會，靈應寺法師為死難者超度亡魂。(記者胡聲橋╱攝影)

活動組織者，民主黨地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)介紹，6日也就是正月16舉行悼念儀式是經過思考，主要考慮大家正歡度春節的氣氛。

唐鳳巧說，雖然悲劇發生在數千哩之外，但紐約的華裔感同身受，感到巨大悲痛。大家為死者祈禱，聲援倖存者，希望這樣的悲劇不再發生。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，加州的華人槍擊案凸顯兩個問題，第一個是槍枝管控，如果能輕易獲得，問題就無法解決；第二是精神健康問題，如果任由精神病患隨意在大街上遊逛，又不接受治療，那麼濫用槍枝的事件還會繼續發生。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡說，新冠疫情讓許多人精神出現障礙，要解決問題，光靠家人照顧不夠，還需政府提供必要的協助。

松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀說，槍擊案是極端暴力行為，但背後的精神健康問題卻表明槍擊案也是一個公共健康問題。必須與立法者合作，以前瞻性觀點處理槍枝、精神健康問題。

參與悼念活動的還有布碌崙華策會、布碌崙華聯會、聯合亞美聯盟(UA3)、布碌崙亞裔民安隊、美國紐約廣府人總會、紐約親子互助會、市警62分局社區委員會的代表等。

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