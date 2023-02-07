加州濫射案 布碌崙華社悼遇難者

悼念者為加州槍擊案受害者獻花。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 社區6日傍晚為加州蒙特利公園和半月灣發生的兩起大規模槍擊 案的受害者舉行燭光追悼會，悼念死難者，表達紐約華社的休戚與共之情，並表達嚴管槍枝，對治療精神病患的強烈願望。

燭光悼念活動於6日在8大道交65街的愛立信公園(Leif Ericson Park)外舉行，組織者將寫著兩起槍擊案死難者姓名的牌子掛在公園的圍欄上，並設立暫時的靈案。來自8大道靈應寺的兩位法師誦經，為死者超度亡魂。追悼者先後獻上蠟燭和鮮花，為死者祈禱。

燭光追悼會，靈應寺法師為死難者超度亡魂。(記者胡聲橋╱攝影)

活動組織者，民主黨地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)介紹，6日也就是正月16舉行悼念儀式是經過思考，主要考慮大家正歡度春節的氣氛。

唐鳳巧說，雖然悲劇發生在數千哩之外，但紐約的華裔感同身受，感到巨大悲痛。大家為死者祈禱，聲援倖存者，希望這樣的悲劇不再發生。

布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福說，加州的華人槍擊案凸顯兩個問題，第一個是槍枝管控，如果能輕易獲得，問題就無法解決；第二是精神健康問題，如果任由精神病患隨意在大街上遊逛，又不接受治療，那麼濫用槍枝的事件還會繼續發生。

州眾議員寇頓(William Colton)的幕僚長莊文怡說，新冠疫情讓許多人精神出現障礙，要解決問題，光靠家人照顧不夠，還需政府提供必要的協助。

松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀說，槍擊案是極端暴力行為，但背後的精神健康問題卻表明槍擊案也是一個公共健康問題。必須與立法者合作，以前瞻性觀點處理槍枝、精神健康問題。

參與悼念活動的還有布碌崙華策會、布碌崙華聯會、聯合亞美聯盟(UA3)、布碌崙亞裔民安隊、美國紐約廣府人總會、紐約親子互助會、市警62分局社區委員會的代表等。