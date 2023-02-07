紐約市府雇員新冠強制接種令 2月10日取消

亞當斯宣布2月10日起取消公務員強制接種令。圖為亞當斯此前接種補強針。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)6日宣布，全市公務員新冠接種率已達到96%，市府將從10日起取消公務員強制接種令；不過，全市近2000名公務員此前因為拒絕接種而被辭退，不會自動復職，而需重新申請，也拿不到薪資補償。

前市長白思豪(Bill de Blaise)2021年11月出台公務員強制接種令，亞當斯表示，「目前公務員接種率超過96%，全市民眾的兩針接種率也超過80%，我們也擁有更多防疫 工具，但仍然敦促市民積極接種補強針。」

亞當斯此舉也獲得共和黨 方面的肯定，市議會共和黨及保守派民主黨是議員發表聲明稱，接觸強制接種令減輕公務員負擔，「補償那些因為做出個人健康選擇而被不公正辭退的公務員，還有很多工作要做，但取消強制接種令已經朝著正確的方向邁進，更正前政府誤導性的防疫政策。」

強制接種令執行期間，全市約有1780名公務員因為拒絕接種而被辭退，其中半數為公校員工，其次則是市警和消防員；市府表示，此類人員不會因接種令取消而自動復職，但可以重新申請舊職位；市府也不會補償這些員工停職期間的工資。

此前，不少市警局、消防局、教育局、衛生局等單位的被停職員工對強制接種令提起訴訟，史泰登島法官裁決，認定市府應補償被辭退員工的工資，但目前市府仍在上訴。

工會方面表示，法律鬥爭仍未結束，市警察工會主席林奇(Patrick Lynch)表示，「很高興市府決定取消強制接種令，但我們的工作只完成了一半，呼籲市府確保被辭退的員工無條件復職並拿到補償工資。」