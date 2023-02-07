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餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

都會組╱綜合報導
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

住在康州的華男陳威廉(William Chen，音譯)在當地與他人經營超過四家亞裔餐廳，被指涉嫌使用軟體蓄意篡改POS機的消費紀錄等，逃稅209萬2926.94元，被康州聯邦檢察官提告，承認兩項稅務詐欺，近期接受法官量刑，被判囚18個月，外加一年監管。

康州聯邦檢察官艾弗里(Vanessa Roberts Avery)宣布，陳威廉接受法官安德希爾(Stefan R. Underhill)量刑，被判18個月的監禁外加一年的監管，並被罰2萬元的罰款，被告先前已支付60萬元的賠償金。

根據法院消息，49歲的陳威廉在康州布龍菲爾德(Bloomfield)、韋瑟斯菲爾德(Wethersfield)、哈特福德(Hartford)與麻薩諸塞郡(Massachusetts)等地，與他人經營數家日本料理餐廳。

法院信息指，被告負責為餐廳購買POS機，並訓練員工使用相關機器為顧客結帳；為連結POS機系統，他支付額外的費用購買「Zapper」軟件，使用這款商業程序，更改POS機的消費紀錄，編造欺詐的營業紀錄。

陳威廉負責餐廳的會計和財務紀錄，為他的餐廳繳交和代扣員工薪酬税，以及簽署餐廳的稅表；他在2013年至2020年期間，與其他員工刪除部分現金交易，涉嫌蓄意減少收據中的應付的消費稅。

經調查，陳威廉涉嫌在七年間蓄意隱瞞餐廳營收，並向會計提供虛假收入，通過支付員工現金等方式，未向國稅局(IRS)支付或代扣應繳的薪酬税(Income taxes)、聯邦保險稅(Federal Insurance Contributions Act taxes)及失業稅(Unemployment taxes)等。

威廉 檢察官 營收

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