百餘華青吹哨 悼新冠「吹哨人」李文亮

群眾5日聚集中央公園對新冠疫情最早「吹哨人」表達哀思。(記者許君達╱攝影)

2月5日是中國武漢 的李文亮 醫師逝世紀念日。當日，上百名中國旅美人士聚集在曼哈頓中央公園的李文亮紀念長椅處表達哀思，呼籲世人不要忘記這場災禍是如何爆發。

李文亮被公認為新冠病毒大爆發最早的「吹哨人」，並在中國民間被廣泛紀念。他生前任職於武漢市中心醫院，2019年12月，他在微信群聊中最早向外界透露武漢出現嚴重傳染性病毒，但被當局「訓誡」和噤聲，他之後也因感染新冠病毒在2020年去世。2022年底，熱心人士在紐約中央公園西側靠近96街入口處認領一張紀念長椅，銘刻李文亮生前受訪時說的「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。

紀念長椅上銘刻李文亮醫師最被世人所熟知的「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。(記者許君達╱攝影)

紀念集會開始後，全體為李文亮和在這場疫情 中的死者默哀。部分參與者集體吹哨，向「吹哨人」李文亮致敬。

公益組織「人道中國」發起人、「中國人權」候任首席執行長周鋒鎖表示，疫情肆虐的這三年，全世界共同經歷前所未有的災難，究其原因，是中國對民間言論自由的打壓，讓疫情最初爆發的消息被掩蓋。他說，在這場災難的激發之下，很多年輕人勇敢地站出來，表達自己的聲音，令人看到希望。他希望世人關注，當局在白紙運動逐漸平息後，對部分參與過的年輕人秋後算帳。根據目前外界所知，有十餘名青年在北京被抓捕和關押。

一位演講者分享去年在中國所經歷的防控：「凌晨三點被趕上轉運巴士，司機穿著防護服、戴著800度的近視眼鏡、哈欠連天，與貴州的那輛『死亡巴士』太相似了。我反抗，拒絕服從。然後，他們把我押送到精神病院。」一位志願者在現場誦詩，「不苟且、不遺忘、不感恩、不原諒」。他還透露，由於他在國外積極參與社會活動，中國的家人開始受到當局的壓力。