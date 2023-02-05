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基因+飲食習慣 華人患糖尿病機率高

記者顏潔恩／紐約報導
由華人健康協會、州眾議員譚杜喜、市議員卡爾辦公室、以及百康仁德醫療集團舉辦的「健康物語之社區講座」。(華康會提供)
由華人健康協會、州眾議員譚杜喜、市議員卡爾辦公室、以及百康仁德醫療集團舉辦的「健康物語之社區講座」。(華康會提供)

由於華人基因和飲食習慣，患糖尿病的機率比其他族裔相對高，專家提醒民眾應定期做身體檢查，同時鼓勵只要獲得妥善照顧，糖尿病患者也可過上健康長壽的生活。

由華人健康協會、州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾(David Carr)辦公室、以及百康仁德醫療集團舉辦的「健康物語之社區講座」，日前邀請醫學博士陳英卓主講糖尿病的介紹與徵兆，及患病後的就醫情況等。

陳英卓表示，糖尿病患者日常生活的注意事項，應按醫師指示服用藥物，每年要進行一次眼科、每半年的牙科檢查、維持健康的體重，其中多吃原形食物如蔬菜水果，少吃加工食品、飲用不含糖的飲料；鼓勵患者戒菸，保持足部的清潔，每晚可檢查腳是否有割傷、不尋常的傷口，發現的話第一時間通知醫生。

患者可進行簡單的鍛鍊方法，包括平時多走路等，對平常人來說，每天走路30分鐘或更長時間已是很好的目標，糖尿病患者若能每日堅持該運動目標，則可幫助控制血糖。

華康會會長陳麗娜表示，今後該會將繼續推出不同的主題的健康講座，給民眾帶來必要的資訊，旨在及早識別疾病並診治，長者享受健康愉悅的晚年生活。

糖尿病 華人 醫學

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