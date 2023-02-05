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紐約市民吸菸率降 低收入社區仍高

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，男性亞裔移民的吸菸率遠高於美國本土亞裔男性。(本報檔案照)
數據顯示，男性亞裔移民的吸菸率遠高於美國本土亞裔男性。(本報檔案照)

根據紐約市衛生局日前公布報告，雖然過去20年紐約市成年人普遍吸菸率大幅下降，但低收入社區的吸菸率仍然較高；其中，男性亞裔移民的吸菸率遠高於美國本土亞裔男性，亞裔吸薄荷醇捲菸的比率在各族裔中最低。

根據報告，紐約市民普遍吸菸率從2002年的22%降至2020年的11%，而且從2018年至2021年，全市的菸草零售商數量也下降29%；不過，各社區吸菸率的下降幅度不同，低收入社區的吸菸率為14%，收入較高社區的吸菸率只有9%；而且，雖然菸草零售商的數量下降，愈來愈多的菸草零售商開始集中在低收入社區銷售和推廣。

同時，菸草業對薄荷醇捲菸的大力推廣，給有色人種和低收入社區帶來了有害影響；根據報告，薄荷醇捲菸對年輕人來說更易接受，而且更難戒斷；數據顯示，在2020年，有52%的紐約市菸民表示經常吸薄荷醇捲菸；其中，非洲裔和西語裔菸民吸薄荷醇捲菸最多，分別高達89%和68%，白人為32%，亞裔僅為25%，為各族裔中最低。

各族裔中，本土出生的美國人和外國出生的移民吸菸率也不盡相同；亞裔男性移民的吸菸率達到20%，遠超本土亞裔男性的5%；非洲裔和西語裔男性的情況則完全相反，本土非洲裔和西語裔男性的吸菸率分別高達23%和21%，而非洲裔和西語裔男性移民的吸菸率則只有5%和11%；無論是亞裔、西語裔或非洲裔，本土女性的吸菸率均高於各族裔的移民女性。

報告還顯示，相比其他族裔，亞裔菸民採用使用尼古丁替代療法戒菸的可能性更低；在2016年，使用尼古丁替代療法戒菸的亞裔菸民僅有9%，相比之下白人、非洲裔和西語裔分別有20%、24%和26%。

衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，「吸菸會致死，而其所帶來的不公平影響絕非偶然，而是人為謀畫的結果；菸草行業數十年來始終以非洲裔和西語裔以及低收入群體等邊緣化人群為行銷目標，在本地和在國外均爲如此；這些數據再次凸顯了菸草使用所帶來的不公平影響，也召喚我們採取行動，結束菸草行業對社區的盤剝。」

低收入 亞裔 移民

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