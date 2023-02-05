逾30家亞裔組織 聯合慶農曆新年
由華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會、松柏之家社區服務中心、紐約親子互助會、華人聯合會主辦、多位布碌崙南區議員支持的「2023年農曆新年慶典」，4日在班森賀新卓越高中禮堂舉行，吸引上千人出席。
該活動獲得當地30個亞裔組織的支持，集合多方的資源提供給社區，除精美好禮抽獎外，大眾對主辦方準備的一系列文化表演，如醒獅採青、國粹變臉、「金曲女皇」歌手劉美誼(Jessie Liu)的演唱、以及魔術表演等。
市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)當日向活動主辦方的代表，包括陳偉儀、黃妮可、鄧銘賢、梅兆波等頒發表彰，多個民選官員辦公室也向贊助這次活動的多個亞裔組織頒發嘉獎，感謝他們為籌畫此次活動所作出的努力。
其中州參議員曲怡文(Iwen Chu)特意頒發表彰給破獲2020年班森賀九旬華嫗燒背案的62分局警探Chris Matthews，並力挺執法當局，其協助打擊犯罪、將嫌犯逮捕歸案，令社區感到安心。
當天布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Aviles)等人出席活動，對主協辦單位、贊助商在亞裔重視的農曆新年期間舉辦活動，令社區關係更密切、亞裔更團結表示感謝。
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