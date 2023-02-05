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日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

記者劉梓祁╱紐約報導
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約市華人社區的成人日間中心，透過現金獎勵等方式誘使持有「白卡」(Medicaid)的長者參與中心項目手法，日前遭到聯邦調查局(FBI)和地方政府調查，但亂象仍持續；知情人士4日透露，已有多位長者被州檢察部門接觸調查，當局近期將展開大規模的嚴打行動。

知情人士表示，儘管早前已有涉案成人中心被查封、多名業者被起訴，但FBI和當局對日間護理中心的調查仍在持續當中。

據了解，自今年初起，便有多名參加日間中心的華裔長者，接到來自相關單位調查小組的電話，詢問各日間中心情況，其中州檢察長辦公室的醫療欺詐控制組(Medicaid Fraud Control Unit)也是參與調查的部門之一。

根據部分長者的反饋，調查人員在電話中詢問長者，是否按時前往日間護理中心並接受五至六個小時的服務，以及是否有收取中心派發的現金或購物券等問題。

該知情人士還表示，被調查長者分布在皇后區、布碌崙(布魯克林)和曼哈頓，且調查小組早已掌握各長者所在日間護理中心的運作情況，並告知長者醫療補助持有者如有獲得現金或有現金價值可轉讓的購物券及禮物卡，需向相關部門申報，如隱瞞不報，恐面臨刑事起訴、退款或永久取消白卡資格等處罰。

知情人士指，前一段時間的打擊已對日間護理行業造成了很大衝擊，但如今亂象又有復燃趨勢，仍有許多中心負責人在以身試法，甚至有長者抱有私慾，倒逼中心老闆以現金作回饋。

該知情人士表示，不想看到有更多中心或長者因此而受到懲處，希望相關業者和長者能夠分清利弊、及時停止違法行為，否則失去福利資格，將會給個人和子女帶來龐大影響和損失。

知情人士透露，FBI及當局將在未來兩個月內展開大規模的收網嚴打行動，如此現象若不停止，將有更多長者被殃及。

FBI 白卡 Medicaid

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