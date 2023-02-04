助民眾減免房產稅 皇后區民代辦系列會議

劉醇逸等民代將舉辦系列房產稅與租金減免信息會議。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州 參議員劉醇逸與州眾議員 布朗斯丁(Edward C.Braunstein)，日前在皇后區 貝賽舉辦房產稅與租金減免( Property Tax and Rent Relief)信息會議，吸引大量民眾參與，專業人員幫助與會者申訴物業價值年度通知書(Notice of Property Value)，以幫助當地居民正確計算房產稅。

根據紐約州規定，全市每年會評估所有地產，同年1月市財政局局(Department of Finance)會為業者寄送物業價值年度通知書，羅列包括房產價值與評估價值等信息，以供市府計算房產稅。

劉醇逸表示，房產價值會因各種因素變動，紐約市居民可利用州府與市府的計畫來降低房產稅，但繁雜的文書工作常讓民眾感到沮喪，因此邀請市財政局專業人士提供幫助，「目前經濟困難，呼籲每一名有固定收入的民眾，尤其是長者參與系列信息會。」

州眾議員金兌錫、李羅莎(Nily Rozic)、魏普林(David Weprin)與市議員黃敏議與李琳達等，將繼續舉辦日後的信息說明會，第一場定於2月22日(周三)下午5時30分到7時30分在新鮮草原聯合大道(Union Turnpike)183-02號的Hillcrest猶太裔中心舉辦。

第二場在3月2日(周四)下午5時30分到下午7時30分的皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦，更多信息請寄送電郵至[email protected]或致電(718)765-6675諮詢詳情。