我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸

特斯拉調高在美Model Y價格 最多漲1500美元

助民眾減免房產稅 皇后區民代辦系列會議

都會組／綜合報導
劉醇逸等民代將舉辦系列房產稅與租金減免信息會議。(劉醇逸辦公室提供)
劉醇逸等民代將舉辦系列房產稅與租金減免信息會議。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸與州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)，日前在皇后區貝賽舉辦房產稅與租金減免( Property Tax and Rent Relief)信息會議，吸引大量民眾參與，專業人員幫助與會者申訴物業價值年度通知書(Notice of Property Value)，以幫助當地居民正確計算房產稅。

根據紐約州規定，全市每年會評估所有地產，同年1月市財政局局(Department of Finance)會為業者寄送物業價值年度通知書，羅列包括房產價值與評估價值等信息，以供市府計算房產稅。

劉醇逸表示，房產價值會因各種因素變動，紐約市居民可利用州府與市府的計畫來降低房產稅，但繁雜的文書工作常讓民眾感到沮喪，因此邀請市財政局專業人士提供幫助，「目前經濟困難，呼籲每一名有固定收入的民眾，尤其是長者參與系列信息會。」

州眾議員金兌錫、李羅莎(Nily Rozic)、魏普林(David Weprin)與市議員黃敏議與李琳達等，將繼續舉辦日後的信息說明會，第一場定於2月22日(周三)下午5時30分到7時30分在新鮮草原聯合大道(Union Turnpike)183-02號的Hillcrest猶太裔中心舉辦。

第二場在3月2日(周四)下午5時30分到下午7時30分的皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦，更多信息請寄送電郵至[email protected]或致電(718)765-6675諮詢詳情。

眾議員 紐約州 皇后區

上一則

伍名峰書畫展 4日法拉盛登場

下一則

紐約州大64校區 種族平等列必修課

延伸閱讀

恐剝奪傳統公校資源 紐約民代反對擴建特許學校

恐剝奪傳統公校資源 紐約民代反對擴建特許學校
紐約客談／有得有失的州長教育改革

紐約客談／有得有失的州長教育改革
川渝同鄉會總商會春晚 變臉吸睛

川渝同鄉會總商會春晚 變臉吸睛
僑界歡送文教中心副主任林威廷

僑界歡送文教中心副主任林威廷
劉醇逸法拉盛賀歲 邀數百人品美食、看表演

劉醇逸法拉盛賀歲 邀數百人品美食、看表演

熱門新聞

昂旺感謝親友、警隊同儕與陌生人支持，也呼籲華裔團結，未來盼望早日回歸警隊，迫切希望繼續服務社區。(本報檔案照)

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

2023-01-28 09:31
紐約市長亞當斯表示，已經對任何潛在的抗議活動、交通堵塞做好了準備。（會議直播）

時報廣場27日晚恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

2023-01-27 17:48
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
紐約市府因延遲發放糧食券福利，遭集體提告。(本報資料照片)

近3萬糧食券沒發放 紐約市民怒告市府

2023-01-30 07:16
市長亞當斯2月1日在市政廳簽署「忽略拋棄式餐具」法案，將禁止餐館為外賣單主動提供拋棄式餐具和紙巾，除非顧客主動要求。（記者和釗宇／攝影）

餐館留意了 外賣主動提供拋棄式餐具將罰款

2023-02-01 12:52

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有