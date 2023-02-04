韓裔過元宵 團聚吃年糕湯、五穀飯
紐約市族裔多元，就連慶祝正月十五的元宵節，也有不同過法，在韓國，元宵節又被稱作「大滿月節」(daeboreum)，和許多華人的傳統習俗一樣，韓裔也會和家人團聚，並享受傳統食物和參與傳統活動，以迎接新年的第一輪滿月。
位於曼哈頓中城的上海夢(Shanghai Mong)亞洲混合風味餐廳經理、韓裔Sunabi Yi表示，大滿月節在韓國是歷史悠久的節日，正如華人的元宵節一般，節日當天，許多家庭會準備一大桌的食物，其中包括切好分到每人盤中的菜食，以及在新年期間非常受歡迎的年糕和年糕湯(tteokguk)。
談及韓國傳統節日如何在美國延續，Sunabi Yi表示，雖然每個人在節日期間都有不同慶祝方法，但身為移民，大家都在盡可能地將完整的文化保留，並在異地延續傳統。
她說，儘管在大滿月節當日不會有特別的菜單供應，但從新年開始，包括上海夢在內的韓國餐廳都會為客人準備特別的年糕湯，以慶祝農曆新年的到來。
在紐約攻讀碩士學位、來自韓國的柳朱炯也表示，從小到大，每到大滿月節，家裡就會準備五穀飯和耳明酒(Guibargi)，祈求在新的一年無災無難、全年諸事順利。
她還表示，由於赴美讀書結識了許多來自中國的同學，每年元宵節也會因此進行兩國的文化交流，在中國同學的帶領下品嘗湯圓，現在也成了她最喜歡的食物之一。
位於曼哈頓中城的紐約韓國文化中心(Korean Cultural Center New York)代表則表示，大滿月節在韓國的傳統歷史中十分重要，但如今慶祝的人相較以往已經減少許多，因為多數人已將這個節日和農曆新年融合在一起慶祝；他介紹，作為全年中最重要的滿月日，過去人們會和家人團聚，並一同向月亮許願，祈求新年一切順利。
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