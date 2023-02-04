大馬元宵拋柑覓良緣 紐約難發揚

民眾拋柑到樹上，求個好意頭。(陳悦迎提供)

華人傳統節日的元宵節 ，在馬來西亞有個獨特且浪漫的傳統習俗，這天許多單身男女會聚集到公園或湖邊，由女生將個人資訊寫在柑橘上拋進水中，等待男生「撈柑」，期許覓得一段好姻緣；但該習俗在紐約市 的馬來西亞移民 群體中仍屬小眾文化，加上天氣等因素受限，難以發揚。

居住在紐約市的馬來西亞華裔陳悦迎表示，「拋柑覓良緣」在馬來西亞各個州也有不同的風俗與做法，在其印象接近元宵節的時候，公園、寺廟、甚至一些旅遊景點會成為熱門的拋柑地點，商家會在這些地點銷售柑橘、馬克筆、許願紙等物品，民眾無需自帶，不少人會在柑橘上寫上名字、聯繫方式、社群媒體等，希望有心人撿到後可以建立聯繫，但其實這是偏向於開玩笑的做法。

更廣泛的形式是，將心頭願望寫在紅色許願紙上，用線與柑橘綁在一起，往碩大的一棵「許願樹」上拋柑，拋到愈高的樹枝，代表心願達成的機率愈大；且這個習俗不限單身男女，很多家庭也當樂趣，會在元宵節當日晚飯後，帶著全家大小前往拋柑，為一整年盼個好意頭。

可馬來西亞裔移民到了美國，很多傳統已經一切從簡，大部分的人主要過農曆年等重要大節日，像元宵節則逐漸被遺忘，更別提如此小眾的習俗能夠有發揚的機會。

不僅如此，四季如夏的馬來西亞，可以為拋柑活動提供先天性條件，可同一時間的紐約，由於元宵節仍為冬季，天氣寒冷，多數人不願花幾小時待在戶外，導致習俗受限。