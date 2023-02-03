亞裔社區抗議被忽視 瑪摩利醫院指不實

亞裔社區人士在瑪摩利醫院門口集會，抗議該醫院沒有滿足其需求。(記者胡聲橋╱攝影)

亞裔 社區人士與民間組織「拯救瑪摩利」(Save Maimonides)，近日在瑪摩利醫院門口舉行集會，抗議該醫院沒有滿足亞裔社區的需求。呼籲該醫院更換領導人，採取措施使該醫院對亞裔更友好。

在紐約同心會會長和「拯救瑪摩利」共同主席李江華的帶領下，一群亞裔人士冒著凜冽的寒風，在瑪摩利醫院門口，高舉「Ken Gibbs停止忽視亞裔美國人的需求」(Kenneth Gibbs是該醫院總裁)、「我們社區應該得到更好的醫療保健服務」等標語進行集會，他們還喊出了「更好的服務」的口號。

李江華說，瑪摩利醫院的患者有20%是亞裔，但該醫院亞裔醫生護士和前台服務人員的比例卻遠低於20%，該醫院還缺少中文翻譯，給眾多不諳英語的亞裔移民求醫問診造成了障礙。李江華還介紹說，有一名華裔患者本來應該在瑪摩利醫院多住幾天，但卻被提早出院，後來這名患者在教堂自殺，造成了無法挽回的悲劇。

8大道 社區人士陳其茂說，不比不知道，他們一家人原來都在瑪摩利醫院看病，但後來因為等候時間長，服務質量差，對病人有區別對待的現象，他們全家都換到紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)看病。

「拯救瑪摩利」共同主席萊納(Mendy Reiner)在集會現場說，瑪摩利醫院非常令人失望，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)將瑪摩利醫院排在大紐約地區同級31所醫院的最後一名，在另一項排名中，在紐約州 148所醫院中，瑪摩利醫院的病人滿意度排名又是最後一名。萊納說，瑪摩利醫院每年虧損數億元，虧損額越來越大，服務質量越來越差，但醫院現總裁吉布斯(Kenneth Gibbs)的工資卻大幅增長。所有這些都是不可接受的。

前段時間，「拯救瑪摩利」征集到了3萬份連署簽名並提交到州政府，希望州衛生廳出面，讓另一個信譽良好的醫療集團來管理該醫院。

瑪摩利醫院對此發表聲明指出，該醫院的優先事項始終是提供高質量、符合文化習俗的病人護理，這一點從來沒有改變過。雖然瑪摩利醫院和全市其他醫院都面臨著前所未有的挑戰，但「拯救瑪摩利」這個團體卻對幫助尋找實際解決方案沒有興趣，而是故意誤導公眾，並採用欺騙性的策略來推進符合其自身利益的議程，而且這個團體從未披露過它的捐贈者和資助者是誰。聲明稱，這種破壞性的運動早就該停止了。