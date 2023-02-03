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攻擊、性騷乘客 州長：擬長期禁搭公車地鐵

記者鄭怡嫣／紐約報導
州長提議擴大實施現有法規，改善地鐵治安。(市警提供)
州長提議擴大實施現有法規，改善地鐵治安。(市警提供)

因應地鐵及公車罪案頻發，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在近日公布的2024財年預算案中提議，對那些攻擊或性騷擾乘客的罪犯，長期禁止使用公交系統，並擴大及強化相關執法。

在2020年通過的法律規定，當罪犯攻擊或性騷擾紐約地鐵及公車系統的大都會運輸署(MTA)員工，法官裁決三年禁令，阻止他們再入地鐵或公車。霍楚則在此次新財年預算案中，提議擴大這條法律的施行範圍，罪犯攻擊或性騷擾乘客及MTA的承包商時，也一併施行該禁令。

「乘客們需要高質量的服務、需要可靠性以及安全」霍楚2日在記者會上表示。此次預算案中，她還為MTA增加16億元撥款。

霍楚的這一提案，將於4月1日經由州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)共同討論協商，屆時若得到二人支持，法官則可在為被告量刑時，追加這一禁令。目前，兩人尚未就提案表態。

數據顯示，僅管去年地鐵重罪案激增40%，但截至去年底，僅有一人在襲擊MTA員工後被判處該禁令。MTA執行長利博(Janno Lieber)敦促州議會擴大法律範圍，檢方、法官也能更積極地應用此法。

撰寫大量有關MTA安全文章、曼哈頓研究所(Manhattan Institute)高級研究員格利納斯表示，此法可行，將允許警察驅逐不法分子，而不必等到他們犯下新案時再逮捕他們。代表華埠及下東城的州眾議員李榮恩表示，正在研究預算案及提案，在高慧民推軌案發生後，希望所有地鐵乘客都能感到安全。

霍楚提議攻擊乘客案犯，多年不得再入地鐵或公車系統，圖為霍楚及利博當時宣布再紐約地...
霍楚提議攻擊乘客案犯，多年不得再入地鐵或公車系統，圖為霍楚及利博當時宣布再紐約地鐵每節車廂將安裝攝像頭，保證地鐵安全。(記者鄭怡嫣／攝影)

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