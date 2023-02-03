抗遷庇護客 中城酒店外被驅離
聚集曼哈頓中城沃森酒店(Watson Hotel)外，抗議布碌崙(布魯克林)郵輪碼頭庇護所條件不人道的無證客，在占領街頭四日後，於1日夜間被驅散。其中部分抗議者選擇妥協，入住布碌崙安置所，部分自行離去，投親靠友或流浪街頭。他們搭的帳篷營地也被清除。
該酒店原本安置數百名男性單身客，在布碌崙庇護所1月下旬開始營運後，當局計畫將他們安置在此，空出的酒店房間用於安置有家庭者。最早到達布碌崙碼頭的人發現，這個匆忙建成的臨時空間非常冷，床位之間沒有隱私，僅有的淋浴設施設在室外。「一張乒乓球桌、一台遊戲機、幾台電視，就把我們打發了？」，「這不像庇護所，像監獄。」
很多人因此返回酒店，信息通過社交平台相傳，尚未轉移的庇護客抵制。維權人士幫助下，數十人從1月29日開始，在沃森酒店外的人行道搭帳篷抗議。
2月1日晚，市警和清潔局聯手掃蕩，驅逐宿營者。在場人士指，警方使用聲炮(sound cannon)把人趕出帳篷，清潔工清除現場。照片顯示，他們的行李箱被扔進垃圾車。現場有人表示「像狗一樣被趕走」。警方出動防暴隊，未與抗議者發生衝突，無人被捕。
此前，市長亞當斯將抗議活動歸咎於錯誤信息和維權人士，指稱他們為「煽動者」，還暗示，參與抗議的可能不是庇護客。這引起移民團體的憤怒，指責市長撒謊。市長發言人萊維(Fabien Levy)表示已轉移完畢，布碌崙碼頭庇護所是「溫暖」的人道主義救援中心。
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