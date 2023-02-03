員工屢遇襲 地鐵公車籲重罰

紐約大眾運輸系統內針對工作人員的襲擊事件遽增，一定程度上體現了新冠大流行期間及之後社會的戾氣。（記者許君達╱攝影）

MTA 近期數據顯示，2022年對地鐵 和公車工作人員的攻擊事件達到了2018年以來最高水平，與新冠大流行之前相比，增加近三成。

從MTA公布的數據看，截至2022年11月30日，MTA員工至少遭遇121起襲擊事件，比2019年全年的94起高出許多。另據報導，2022年12月5日至今年1月2日，又有15起案件被，受害者包括一名遭闖入辦公室歹徒用錘子攻擊的地鐵列車調度員，以及一名被用槍威脅的Q17公車司機。

此外，針對員工的騷擾案件，包括口頭騷擾和吐口水，也比新冠大流行之前更頻繁，不過這類案件2022年比2021年有所下降。

紐約公共交通工會(TWU Local 100)主席戴維斯(Richard Davis)說，「乘客越是感到沮喪和憤怒，我們的目標就越高。我們不做決定，但一些人看到MTA制服就失控。」他表示，如果MTA按計畫在周一和周五縮減班次，員工將更有可能遭攻擊。

MTA人員並非唯一的受害群體。2022年，地鐵系統內的重罪案也比前一年大幅增加。MTA呼籲對施暴者加重處罰，並推動立法，賦予法官更多的權力制止攻擊大眾交通工作人員的行為。