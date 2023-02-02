設計城市保健新制服 華生獲5000元獎金
市公立醫院下屬的城市保健(MetroPlus Health)去年發起新制服設計競賽，邀紐約時裝技術學院(FIT)學生參與。1日公布優勝名單，包括華生洪律華在內的四名學生各獲5000元獎勵。
洪律華在台灣長大，11歲隨家人來美，現在FIT的讀四年級。她說，到FIT前，沒在紐約生活過，最初只知道城市保健的品牌主色調是象徵紐約計程車的明黃色，也稱「紐約色」。她從制服功能性下手。「展現更強的職業色彩，摒除誇張繁複，堅持簡潔實用。」明黃色彩非常鮮亮，她在黃色的使用上非常收斂，僅在上衣口袋點綴，衣褲則全為黑色。制服搭配的圍巾和帽子把「紐約色」發揮到極致，與以衣褲形成鮮明對比。
洪律華此前讀的是商業，在銀行工作兩年，轉行學設計。她說，服裝設計是兒時夢想。這次獲獎，也是她第一次收穫肯定。獲獎的設計可以說一氣呵成，「四、五個小時就完成效果圖，又用40多個小時縫製出實物。」
此次的四位獲獎者及設計，是從14名參賽者共45個設計中脫穎而出，城市保健員工未來將身著這些新的制服工作。副執行長雷驥偉表示，機構的舊款制服已使用35年。
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