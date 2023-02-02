長島新海德公園華人協會 新春聯歡

王開心(左)和王可以表演相聲。(協會提供)

長島新海德公園華人協會、陽光中文學校主辦的春節聯歡活動，近日在新海德公園柯林頓馬汀公園大廳登場。近300名華裔 同慶。北亨普斯特德鎮鎮長Jennifer DeSena及新海德公園村委會Arthur Savarese也出席致意。

活動張燈結彩，與會家庭穿著中國風服裝。現場提供餃子、春捲等應景食品，還有寫「福」字、照全家福。陽光中文學校師生帶來賀新年、十二生肖、買湯圓、成語拜新年等節目。其中七歲的王可以和五歲的王開心表演相聲「大和小」，台風大氣，贏得滿堂彩，成人的古箏表演和民族舞蹈也大受好評。

協會創始人之一宋明奎介紹，新海德公園是納蘇郡疫情後人口增長最多的地方，華人社區也成長迅速。近年吸引許多華人超市 、餐廳、中文學校進駐，提供便利。他感謝當地華人商家熱心社區公益，支持協會的文娛活動和發放防疫物資等，回饋社區。