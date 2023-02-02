長島新海德公園華人協會 新春聯歡
長島新海德公園華人協會、陽光中文學校主辦的春節聯歡活動，近日在新海德公園柯林頓馬汀公園大廳登場。近300名華裔同慶。北亨普斯特德鎮鎮長Jennifer DeSena及新海德公園村委會Arthur Savarese也出席致意。
活動張燈結彩，與會家庭穿著中國風服裝。現場提供餃子、春捲等應景食品，還有寫「福」字、照全家福。陽光中文學校師生帶來賀新年、十二生肖、買湯圓、成語拜新年等節目。其中七歲的王可以和五歲的王開心表演相聲「大和小」，台風大氣，贏得滿堂彩，成人的古箏表演和民族舞蹈也大受好評。
協會創始人之一宋明奎介紹，新海德公園是納蘇郡疫情後人口增長最多的地方，華人社區也成長迅速。近年吸引許多華人超市、餐廳、中文學校進駐，提供便利。他感謝當地華人商家熱心社區公益，支持協會的文娛活動和發放防疫物資等，回饋社區。
協會共同主席、陽光中文學校教務主任邢濛霞表示，該社區的中文教育，相較周邊的大頸、賽奧塞(Syosset)、傑瑞柯(Jericho)等，起步較晚。學校去年秋季招生，有拼音班至小學三年級。迅速吸引周邊百餘名華裔學生。當地中文教學滯後，甚至出現高中生與小學一年級生一起學習。但經過短短半學年學習，之前零基礎的孩子，已掌握發音技巧，能寫簡單漢字，在春節活動朗誦詩歌。華人僅占5%的North Shore學區，中文已被列為中小學公校課程，希望新海德公園的中文教育，在華人社區努力下，也能受到主流社區重視。
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