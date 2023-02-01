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州眾議員寇頓助申請學校稅減免 即起預約

記者顏潔恩／紐約報導

布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)辦公室1月31日宣布，在報稅季期間幫助居民申請「生果金」(NYS School Tax Credit)的服務，即日起開始；同時歡迎當地的老人中心負責人向其辦公室聯繫，可安排義工到場協助辦理。

紐約州每年為低收入長者和殘障人士提供的「學校稅減免」(NYS School Tax Credit)，被華裔居民俗稱為「生果金」；為幫助區內更多經濟拮据的低收入耆老，寇頓辦公室每年均在報稅季免費協助耆老們申請該項福利，今年也不例外。

寇頓幕僚長莊文怡(Susan Zhuang)表示，辦公室每年服務超過千名長者，忙的時候一天要接待50人，可見耆老對此的需求很大，所以提早提醒，有需要的人可立即預約；民眾只需提供收入證明、社安號(SSN)、身分證(ID)即可。

為讓該服務更加便利，她也呼籲當地的老人中心與辦公室取得聯繫，可安排義工擇日到場服務，這樣老人家就無需另找交通前往辦公室。

辦理地點將在寇頓辦公室進行，地址是國王郡高速路(Kings Highway)155號，時間為周一至周三早上10時至下午4時、周四中午12時至晚8時、周五早上10時至中午12時；請提前致電預約，電話是(718)236-1598。

低收入 老人中心 報稅

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