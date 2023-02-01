孩子沉迷3C？家長要讓自己更有吸引力

從事家庭親子教育已有28年，陳偉力對華人家長提出多項見解。(記者許君達╱攝影)

和諧家庭協進會近日在曼哈頓華埠的顯聖容(Transfiguration Roman Catholic)天主堂學校舉辦講座，為華人 家庭傳授避免孩子沈迷電腦的經驗。對家長來說，「有品質的陪伴」是與網路和電子產品爭奪吸引力的關鍵。

和諧家庭協進會會長陳偉力指出，人們行為是由內心需求所引導，沈迷手機 或電腦，也是因為能夠滿足內心很重要且難以被取代的需求。

他歸納五種電子產品及網路能夠提供的精神滿足，包括好奇心、開心、成就感、減輕壓力以及與他人溝通聯絡的需求。請家長自問：「你靠什麼和電腦、手機爭奪你的家人？」並告誡：盡量不要囉嗦指責，因為並不能滿足孩子的這些需求，只會徒增厭煩、適得其反。

「你永遠不可能改變一個人，只能盡量提升自己的影響力，使對方主動改變。」陳偉力提到，兒童五至七歲時，是避免電子產品依賴的關鍵期，最需要家長「有品質的陪伴」。他說，不少華人家長忙於工作，常選擇用iPad或手機打發孩子，換取自己的輕鬆，非常不正確。

「有些家長會爭辯：給孩子用的是教育 類軟體，邊看邊學，沒有放任玩遊戲。」陳偉力表示，這個年齡的孩子，最需要的教育是各種感官全方位調動的實踐性學習。「教學影片中的人物在草地打滾、在球場踢球。然而，孩子如果沒有親身接觸草地、上球場奔跑，不可能體驗其中快樂。」如果在真實世界得不到想要的快樂，自然會去電子世界中尋找。要想不讓孩子沈迷電腦，就應想辦法讓自己比電腦更有趣。