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青少年心理出問題 應及早察覺溝通

記者胡聲橋／紐約報導
紐約親子互助會近日在日落公園舉辦青少年心理健康研討班。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約親子互助會近日在日落公園舉辦青少年心理健康研討班。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約親子互助會近日在布碌崙(布魯克林)日落公園舉辦青少年心理健康研討班，邀請專家為華裔青少年的家長傳授如何識別、處理以及避免孩子的心理健康危機。

青少年的心理健康問題是華裔家長容易忽視，但卻逐漸重要的問題。以建立良好親子關係為宗旨的紐約親子互助會邀請市健康與心理衛生局社區推廣與培訓專員宋怡禎，給8大道的華人家長提供建議。

宋怡禎指出，心理健康培訓原是為讓那些遭遇心理問題的人，或藥物濫用者在遇到危機時，有人能用適當的語言開導，避免悲劇發生。她主要是幫助家長及時了解子女的心理健康狀況，並在早期有效地提供幫助。

參加講座的家長反映最普遍的問題就是青春期的孩子有時候很叛逆，甚至有很強的對立情緒。家長們一方面認為，不應像父母輩那樣，對孩子的心理狀況不聞不問，但另一方面又缺乏溝通技巧，怕出言太重，傷到孩子。有家長說，像是夾在兩種文化中，不知如何是好，希望有人能站在華人文化的角度，提供有用的建議。

親子互助會負責人黃妮可說，柔風細雨地交流，和孩子建立有效溝通，是解決心理問題的基礎，家長還應管理自己的情緒，明白負面情緒對孩子的傷害。如果看到孩子經常不起床，情緒長期低落，又特別敏感，不願意與其他孩子交往，家長就要注意，孩子或許得了早期的憂鬱症，需要疏導和干預。

心理健康 親子 華人

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