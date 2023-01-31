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小企業機遇基金申請 亞平會講解

記者胡聲橋／紐約報導
市政府推出的「紐約市小商業機遇基金」廣告。(市長辦公室提供)
市政府推出的「紐約市小商業機遇基金」廣告。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)近日宣布，市府將與高盛集團(Goldman Sachs)、萬事達卡(Mastercard)合作，創立資金總額為7500萬元的「紐約市小商業機遇基金」(NYC Small Business Opportunity Fund)，為小商業者提供最高25萬元的低息貸款，這也是紐約市歷史上規模最大的公私合作貸款基金。

亞平會下屬的「振興商業服務中心」是全市獲準提供申請協助和服務的八個社區合作夥伴之一。亞平會30日舉辦普通話說明會，商業顧問張南青介紹申請該基金的資格要求，最重要是取消最低的信用評分要求，從而確保該基金得到廣泛使用，無需申請費用。不過，小企業申請者的年營收必須要低於500萬元，而且要有營業地點只在紐約市的證明，和有效的紐約市營業執照，還必須有償還債務能力證明。

貸款從2000到25萬元。貸款金額如果低於10萬元，還款期為60個月；金額高於於10萬元，還款期為72個月。這筆貸款可用於企業的啟動、收購、過渡、重新融資、設備、特許經營費、租賃改善和營運資金。

有意申請者可訪問亞平會網頁：https://www.renaissance-ny.org/contact-us ，在該網頁填寫基本信息表，預約商業顧問諮詢。振興商業服務中心進一步了解貸款要求後，將會發送申請表和文件清單。

貸款 紐約市 營收

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