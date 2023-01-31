陽台門沒鎖 皇后區亞裔住家痛失金

涉案二嫌照片。(市警局提供)

皇后區 一亞裔 家庭近日被闖空門，兩名嫌犯趁屋主不在家時，偷走價值2萬7000元現金及財物，市警局發布二嫌作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，21日(周六)晚8時左右，兩名男子來到位於皇后區布萊伍德(Briarwood)Coolidge大道交139街的一亞裔家庭住屋後方，爬上二樓陽台，從未上鎖的後門進入，取走9000元現金以及約2萬8000元價值的珠寶。他們繼而使用開鎖工具等，撬開上鎖的地下室門，沿82大道朝北逃逸。

針對民宅的入室盜竊，在全市及皇后區均增長顯著。數據顯示，在最近28天，案發地點所在、亞裔聚居的皇后區107分局轄區，共發生18起入室盜竊案，比去年同期增長80%。在包括法拉盛的皇后區109分局，共發生54起入室盜竊，比去年同期增長38起，其中大多數為民宅盜竊。

警方發布二嫌作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源密。