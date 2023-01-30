微信相約換匯 華女被騙3萬元

案發地點。（取自谷歌地圖）

皇后區 一華人女子，近日與人在微信 上結識，約在線下換匯，被騙3萬元，警方表示案件仍在調查，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，6日(周五)晚，住在皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的一名50歲華女，在微信上與人約好，來到當地184街近64大道民宅區與兩名男子換匯。當她如約把3萬美元現金交到這兩名華人男子手上時，他們轉身逃跑。女子並未受傷。

據悉，受害人及其丈夫，此前與嫌犯在微信上結識，並未在線下見過面。而由於女子確實按照微信「約定」交付現金，此案並不算搶劫(robbery)，而是失竊金額在1000元以上的重竊案(Grand Larceny)。

此前，華社也頻發社交網路交流轉而線下換匯，或是買賣奢侈品的模式竊案及搶案，警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。