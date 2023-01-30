布碌崙郵局員工盜匯票 討還400萬

紐約市民眾郵寄重要信件屢被盜。(本報檔案照)

許多華人 近期表示，到郵局投遞信件仍被盜竊，對郵政 局失去信任。2021年一名盜竊匯票、信件被捕的郵局員工，近日被判入獄30個月、償還超過400萬元。

布碌崙 (布魯克林)日落公園、皇后區的華人居民表示，到郵局投遞如裝有支票的重要信件，卻仍遭人盜竊並竄改數額，還有人在信用卡收到以前，就被開卡盜用；一連串事件令人懷疑郵局有「內鬼」。

布碌崙一名郵局員工因偷竊郵件、匯票被捕，控郵政盜竊(postal theft)罪，紐約東區聯邦法官判處入獄30個月，並應歸還超過400萬元。據法律文件，31歲華萊士(Jaleesa Wallace)於布碌崙Utica大道的郵局上班，自2021年2月起，該郵局丟失大量空白匯票(Money Order)。執法人員在其公寓搜出3000多張被盜匯票，超過400萬元的款額在全國各地的金融機構兌現；也搜出由州勞工廳發放的失業救濟金卡(unemployment benefit cards)、共42封他人郵件，及4萬3000元現金。

華萊士被郵局解雇，郵政檢查局(Inspection Service)指，該案還涉及另一名被告庫克(Willie Cook)，他之前承認犯下郵件盜竊罪，正等待量刑。