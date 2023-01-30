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法拉盛餐廳 凌晨遭持槍劫財

記者鄭怡嫣╱紐約報導
作案現場。(取自谷歌地圖)
作案現場。(取自谷歌地圖)

法拉盛一餐飲店，近日凌晨遭持槍搶劫，劫匪搶走800元後逃跑，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警109分局，28日(周六)淩晨2時30分，獲報稱法拉盛45大道近147街附近，發生搶劫案。現場一名20歲的男性員工表示，當時他在店內工作，見到一名陌生男子走入店內，表示他持有槍，索要錢財，拿到800元現金後，與另兩名嫌犯會合，往45大道朝西逃逸，作案過程中無人受傷。

據悉，案發地點為一家披薩店，通常在周末開到凌晨2時，附近也有多家華人餐飲店。兩周前，同樣在淩晨，在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave.)近凱辛納大道(Kissena Blvd.)的一社團活動中心，四名嫌犯搶走聚眾打牌的華人數千元後逃逸。在最近28天，劫案增長率76.9%。

警方表示，截至29日，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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