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網路遇投資詐騙 華女損54萬

記者鄭怡嫣╱紐約報導
陳建祖表示，微信、網路詐騙頻發，紐約華人屢受害。(記者鄭怡嫣╱攝影)
陳建祖表示，微信、網路詐騙頻發，紐約華人屢受害。(記者鄭怡嫣╱攝影)

微信相關搶案及網路詐騙近期頻發，華人屢受害，一名皇后區華人女子，遭網路詐騙損失金額達54萬元。此外郵件支票盜竊案，華人受害者也多。警方對此表示，勿輕信陌生人，注意龐氏騙局，同時在寄支票時，務必時刻注意銀行的兌現紀錄。

皇后區107分局局長陳建祖(Kevin Chan)表示，該分局轄區包含皇后區北部、法拉盛地區以南，覆蓋新鮮草原、坎寧安高地(Cunningham Heights)與高山村(Hilltop Village)等，亞裔及華裔增長迅速，目前占約40%人口，尤其新鮮草原及烏托邦公園大道(Utopia Parkway)周邊，屬華裔聚居區。

與法拉盛所屬的109分局相似，數月來頻發網路詐騙案、竊案與搶案。受害華人通過微信或線上聯絡，攜帶大量現金及名貴物品至線下交易，最終被搶，或是遭遇線上詐騙，金額達數千或上萬，最高達54萬元。

轄區最近一起網路模式詐騙，發生在本月6日，一名華人女子通過微信線下換匯，損失3萬元。去年10月14日，新鮮草原一名37歲華人女子，通過某線上網站與一男數度交談，遭對方以投資虛擬貨幣獲利為由，上當匯款54萬3000元，案件仍在調查。

另一類頻發案件，是郵件支票盜竊。陳建組表示，據調查，牙買加莊園協會近日已有20張支票遭竊，其中五起受害人已報警。竊賊見到信封是寫給協會，或寄給水電公司且用的是回郵信封(return envelop)，認為裡面應含會員費、水電費。即使在郵局寄信，也只是「相對安全」，例如此前紐約中華公所顧問伍銳賢在新鮮草原郵局寄信時，支票抬頭遭到竄改，金額也從235元被改成3371.11元。

陳建祖說，由於支票盜竊常為手機兌現，並存入海外帳號，且支票盜竊還與身分盜用掛鉤，抬頭竄改後的人名，也可能只是個身分空殼，或由他人用其身分註冊的帳戶，讓警方調查增加困難。民眾務必注意銀行的支票兌現紀錄。

華社郵件盜竊犯罪日益猖獗。(Getty Images)
華社郵件盜竊犯罪日益猖獗。(Getty Images)

支票 華人 詐騙

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