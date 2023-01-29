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布碌崙兒博館 孩童體驗中華傳統文化

記者顏潔恩／紐約報導
孩子們與醒獅近距離互動。(記者顏潔恩／攝影)
孩子們與醒獅近距離互動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙兒童博物館(Brooklyn Children Museum)28日與紐約新苗文藝中心、華埠青年醒獅團合作，推廣多項認識中華傳統文化的活動；不僅在美的華裔孩童對自身文化有更深層認識，外族裔家庭也踴躍參與，親身體驗這些項目、了解節日文化背後的意義，拉近族裔間的距離，覺得「非常有趣。」

當日項目包括基礎功夫班、書法及手工藝品工作坊，以及醒獅表演等，吸引很多家長攜孩子出席，多以外族裔家庭為主；「見紅大吉」的習俗深植在中華民族的文化傳統中，當日不少家長特意讓孩子穿戴紅色衣物，與主辦方在博物館內裝飾的紅燈籠、春聯、醒獅等合影，對這樣的裝飾很是新奇。

由紐約新苗文藝中心帶來的功夫班，先是讓年幼的學員為大眾展現身手，接著邀請孩子們一起參與，學習扎馬步、打拳等簡單的動作；一名非洲裔母親Shirley表示，五歲的兒子是會場中最興奮的，其他孩子都害羞地小聲說話，唯獨他尖叫著回應教練，但對指定的動作做到很到位，「看得出他覺得非常有趣，很樂在其中。」

華埠青年醒獅團帶來的舞獅表演也是亮點之一，開始由技藝熟練的成人表演，之後則請出小朋友組成的兩隻小醒獅，向大眾拜年，且近距離與孩子們互動。

「有條件的話當然是帶孩子們回鄉體驗春節，但這樣的活動也是一種了解中華傳統的方式」，華裔母親林芊芊帶著四歲兒子前來參加活動，從小教育孩子「既是美國人、也是中國人」，東西方的節日都要過，為了讓春節氣氛更濃郁，也會在家裡剪春聯、貼窗紙、包餃子等。

另名家長林女士也說道，該活動偏向主流，參與者多為外族裔民眾，其實是件好事；家長願意帶孩子了解中華文化，從小就培養他們尊重其他人的文化，才是達成社區和諧的關鍵。

不少華人家長帶孩子出席活動。(記者顏潔恩／攝影)
不少華人家長帶孩子出席活動。(記者顏潔恩／攝影)
孩子們在功夫班中學習簡單動作。(記者顏潔恩／攝影)
孩子們在功夫班中學習簡單動作。(記者顏潔恩／攝影)
不少華人家長帶孩子出席活動。(記者顏潔恩／攝影)
不少華人家長帶孩子出席活動。(記者顏潔恩／攝影)

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