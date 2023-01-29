地鐵重拾吸引力?93%客流量不及疫前

紐約市93%地鐵站客流量不如疫情前。(記者張心╱攝影)

紐約州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)近日發布報告，顯示紐約市 93%的地鐵站 客流量不如疫前水平，僅有約31個地鐵站較2019年人數有所增長或基本持平。

雖然州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)，才剛宣布紐約市地鐵已重拾吸引力，但根據州主計長發布的最新報告，卻認為事實情況並不如此樂觀。

根據大都會運輸署(MTA)統計，全市地鐵去年的客流量超過10億人次，認為在列車內和車站內「感到更安全」的乘客量也增加了18%；州長和市長因而自信表示，改善的治安已經將人群重新聚集到公交系統中。

然而，州主計長辦公室的報告卻指出，全市425個地鐵站中，僅有31個，約7.2%的地鐵站乘客較疫前有所增加或基本持平，93%的地鐵站乘客則遠不比疫情前。

報告解釋，這些乘客人數激增的車站，主要是由於2019年都處於施工和關閉狀態，所以當前的重新開放使客流量從數據增長上有所優勢；其中包括皇后區 的N、Q、W線經過的阿斯托利亞大道站(Astoria Boulevard)，上月客流量激增274.5%，達到疫前的三倍，主要就是因為2019年基本處於關閉狀態。

「這些客流量增長的地鐵站主要是被周邊復甦的餐飲業、零售業和酒店業拉動」；市副主計長詹恩(Rahul Jain)指出，還有一些是因為處在通勤客聚集地，「曼哈頓的上班族對地鐵的依賴性極大，但我們發現下城金融區的地鐵站乘客也逐漸減少，主要是因為金融業仍繼續允許員工遠端上班的緣故。」

根據MTA統計，截止25日，全市五大區地鐵站進接待了350萬乘客，相當於2019年的62.3%。其中，L線所經過的布碌崙(布魯克林)Canarsie-Rockaway地鐵站，客流量是疫前的14.6%；A線和S線途徑的皇后區Broad Channel站，為疫前的20.6%；曾經乘客量眾多的4號和5號線停靠的華爾街站(Wall Street Station)，也僅恢復到疫前的40.6%。