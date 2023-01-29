華埠戶外餐座疫後凋零 市府將整頓

勿街大部分私搭餐位已經拆除，但仍有幾處尚存，且成為了堆放雜物和塗鴉醜陋擺設。(記者張晨╱攝影)

因疫情 盛行的戶外用餐座，如今漸漸淡出人們的視野，就街道狹窄的曼哈頓華埠 、下東城而言，由此引發的關於生活質量的對立觀點依舊持續；目前勿街(Mott St.)仍有幾處戶外用餐座未拆除，卻成為堆放雜物和塗鴉醜陋擺設，市長亞當斯 (Eric Adams)日前則表示，將更換不美觀的棚子，規範新設計的結構，保持街道活力。

勿街作為整個華埠戶外餐位最盛行街道，如今基本恢復了疫情前的樣子，唯有中餐館和合飯店的戶外餐位在正常使用，擴建的部分讓許多食客減少了等位的時間；而「昇輝城海鮮大酒樓」外的水泥小屋、靠近堅尼路的「聚園」、「蘇杭」以及「素滿園」外的餐位則已經瀕臨廢棄，舊桌椅羅疊，外面也被塗鴉覆蓋。

此前市府已為有意拆除餐位的商家提供了免費服務，但這些餐廳的業者拒絕回應，為何令餐位破敗而不選擇清理甚至拆除，三處閒置棚屋占用了勿街近十個車位的距離。

亞當斯在日前的市情咨文中表示，將在今年加強空置、堵塞人行道、遮擋光線的餐棚的執法力度；「是時候讓這些疫情時代的小屋退役，用更好的東西取而代之了。 」

市議會目前正在擬議，為緊急戶外餐飲計畫提供一個永久性框架，官員表示，這將有助於全市的經濟復甦，而不是倒退到大流行前計畫的缺陷上；立法草案包括一項限制，禁止在11月1日至3月31日期間經營街邊咖啡館，為戶外用餐座加上了季節標籤。

市交通局此前表示，將不會允許那些建造成小房子的用餐區，只允許以帳篷、障礙物圍建成的區域；「未來的戶外用餐不再是為了應對疫情，而是為給大家不同的就餐體驗。」