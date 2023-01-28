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紐約市民代聯合致信拜登 促速發庇護客援助金

記者和釗宇／紐約報導
市主計長蘭德等民代日前致信拜登，敦促聯邦政府加速發放庇護客援助資金。(記者和釗宇／攝影)
市主計長蘭德等民代日前致信拜登，敦促聯邦政府加速發放庇護客援助資金。(記者和釗宇／攝影)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等紐約市民代日前致信總統拜登和聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)署長克里斯維爾(Deanne Criswell)，敦促聯邦政府加速發放庇護客援助資金，包括紐約市去年12月就應拿到的8億元資金。

根據市府此前公布的數據，自去年春季以來，紐約市已經接納了4萬200名庇護客，其中2萬2900人居住在由財政支付的緊急庇護所中；市長亞當斯(Eric Adams)此前批評聯邦政府不作為，表示紐約市處理庇護客危機可能需要15至20億元。

國會去年12元曾給FEMA撥發庇護客危機專款；紐約市民代在信中表示，「雖然紐約市作為移民城市樂於幫助全美承擔接納移民的責任，但承擔這一全國責任的成本應該由聯邦政府負擔。」

民代還敦促聯邦政府加速批准庇護客在美合法工作，表示目前移民法庭案件積壓嚴重，意味著比目前庇護客更早數年來美國的移民都還沒拿到工作許可。

簽署公開信的還包括曼哈頓區長李文(Mark Levine)、布朗士區長吉布森(Vanessa Gibson)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)以及28名紐約市議員。

紐約市 庇護 聯邦政府

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