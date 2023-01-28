助曼哈頓漢璧酒店庇護客 華人默默捐物資

市議員馬泰辦公室收到的捐贈物資。募捐現仍開放中，愛心人士可以把物資直接送到東百老匯街65號。(市議員馬泰辦公室提供)

曼哈頓華埠 格蘭街231號漢璧酒店，目前被當作庇護 客臨時居所，102個房間接納了208名從南方邊境來美尋求庇護的家庭；為了協助這些庇護家庭，華埠居民開始捐助衣物、物資等，用行動表達對他們的善意。

格蘭街231號「漢璧酒店」位於華埠，於去年底被市府宣布用作邊境客臨時庇護所。(本報檔案照)

市議員馬泰(Christopher Marte)是最早發起為漢璧酒店庇護客募捐者之一，他在庇護所啟用後不久即開放了募捐渠道，鼓勵居民拿出自己多餘的衣物、被褥以及學習用品，捐贈到其位於東百老匯 的辦公室，再由該辦公室轉交給這些庇護家庭。募捐信息透過社群媒體與社區人士傳播，曼哈頓第二社區委員會也在他們的公聽預告上發布了這一消息。

馬泰辦公室高級顧問黃華清表示，華裔移民來美，有很多人與這些庇護客都有相似的經歷，就算不求感同身受，至少也可以將心比心；「我以前從事酒店業時，遇到這種拖家帶口前來討生活的人，都會儘量給他們安排一個職位。美國的好處在於，一個家庭只要有一人能安心做工，一家就能活下去並且好起來。」

社區保護及改善聯盟所募得的物資。(記者許君達／攝影)

在馬泰辦公室，捐贈來的物資已經占據會議室的一角，辦公室一名工作人員表示，很多居民都是拿著東西前來，默默放下就走，不登記也不多說什麼；目前該辦公室已無法統計到底有多少人送來捐贈物資，東西都不多，但都寄託著一份情意。

一次性捐贈最多的，是東百老匯的「佛恩寺」，所捐物資中，一部分毛毯、睡袋是寺院的庫存，還有不少衣物是住持釋淨義的私人財物，「出家人，不需要那麼多衣服。」

她還曾經在法事活動期間呼籲信眾也現慈悲，此後，寺院用部分布施所得，又專門採購了一些內褲和襪子送到馬泰辦公室。

李翠珊展示愛心人士捐贈來的一件品相和質量都很優良的大衣。(記者許君達／攝影)

社區保護及改善聯盟(Alliance for Community Preservation and Betterment)也開展了另一場募捐，組織發起人李翠珊表示，該聯盟的募捐活動鼓勵居民把用不上的舊衣物洗乾淨送過來，既不增加負擔，也能幫居民處理家裡用不上但又捨不得扔掉的東西。

目前社區保護及改善聯盟已結束，志工也已將募得物資送給庇護家庭組織，事實上就在募捐活動的最後一天，一位不願透露姓名的捐贈者還拖著一個裝滿了鞋的購物車前來，放下物資後還關切地問庇護家庭的食物夠不夠、有沒有營養。

志願者Kelly說，該華人是一名退休教師，已連續三次送物資前來；在募集物資期間，Kelly也發現大部分的捐贈者都是華人。

馬泰辦公室的物資募捐則仍開放，有意捐贈者，可把物資送到位於東百老匯街65號的辦公室；社區組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)在網上發起了眾籌，可點擊https://reurl.cc/NGWEN6捐款，款項將用於為庇護家庭提供食物；此外，由於庇護家庭的兒童主要就讀於PS130學校，校方現提供了Amazon需求清單，有意幫助兒童者可點擊https://reurl.cc/pZGVoQ幫助購買，下單後貨物會直接發送到學校。