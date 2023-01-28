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布碌崙長者中心慶新春 8旬華嫗自畫、跳舞助興

記者顏潔恩╱紐約報導
88歲的華嫗老當益壯，跳舞為觀眾助興。(記者顏潔恩╱攝影)
88歲的華嫗老當益壯，跳舞為觀眾助興。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)仁愛長者日間活動中心27日舉行「兔年大吉慶新春」活動，精彩的舞獅、中華傳統舞蹈為200多名長者助興；88歲的會員林伯英老當益壯，一首扇子舞迎來現場如雷掌聲，還親自畫油畫贈給長者中心，祝福大家2023年過個吉祥如意年。

來自中國浙江的林伯英於1995年移民來美，過去在家鄉曾是一名負責康復病區的醫生，當時要為部門進行宣傳而接觸美術，50歲才開始自學作畫，直到現在發展成興趣愛好，「是很適合老人的活動」；當日她拿起兩把紅扇子跳舞，氣場全開逗得觀眾拍手叫好，演出後卻害羞地說，「歲月不饒人啊，其實就想著這是最後一次獻舞。」

這次贈給長者中心的油畫是林伯英憑自行想像構思出來的，因為喜歡小孩，所以畫了小孩子騎在水牛上、與野鴨開心嬉耍的模樣；而遠方的人和牛在耕田，代表著「辛勤勞動的人」，她覺得勤奮是中華民族的美德，必須發揚。

第49選區州眾議員的鄭永佳(Lester Chang)也出席活動向華人拜年，他表示這是疫情後首次全面慶祝新春活動，無論是舞獅、還是民族舞表演，都協助中華文化在美國的傳承；他也祝福，「2023年大眾的健康、財富、未來一定會發展得更好」，選民若遇到任何問題，歡迎向其辦公室求助。

長者活動中心負責人譚瑩瑩表示，該中心營業六年，期間一半的時間遭遇疫情，直到現在有些老人家仍不太願意出門，對身心發展無益；藉助這樣的社區活動，鼓勵他們多外出走走，讓心情更開闊。最後，該中心也特別感謝紐約觀音堂的支持，贊助上百盒的齋飯給會員們，強調要有健康的飲食習慣。

布碌崙仁愛長者日間活動中心27日舉行「兔年大吉慶新春」活動。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙仁愛長者日間活動中心27日舉行「兔年大吉慶新春」活動。(記者顏潔恩╱攝影)
林伯英(左三)自畫油畫贈送給長者中心。(記者顏潔恩╱攝影)
林伯英(左三)自畫油畫贈送給長者中心。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙仁愛長者日間活動中心27日舉行「兔年大吉慶新春」活動。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙仁愛長者日間活動中心27日舉行「兔年大吉慶新春」活動。(記者顏潔恩╱攝影)

疫情 2023 布碌崙

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