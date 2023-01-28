林瓔設計新MOCA 創造華人凝聚力

林瓔27日講解對MOCA新總部的設計理念。(記者張晨╱攝影)

美國華人博物館 (Museum of Chinese in America，MOCA)與美籍華裔 建築設計師林瓔(Maya Lin)27日在曼哈頓上東城舉辦的第69屆紐約冬日展：世界頂尖設計藝術品首展上，就博物館新址設計對話；新館將於2025年完工，放大華裔在美國長期受到忽略的歷史，並提供最先進、現代化的公眾聚會空間。

林瓔表示，自己的設計受到中國七巧板和垂直山水畫精神的啟發，通過石頭、金屬、樹木和雲朵等自然元素，喚起向上的運動感，並在美國華人歷程的過去、現在和未來之間創造一種凝聚力。

九層樓的建築外牆由穿孔金屬板覆蓋，形成中國七巧板的形式；多孔外牆面板將「令更多自然光進入展覽空間，並創造出獨特視野」；林瓔說，還借鑒了中國垂直山水畫，建築「從一個石基上升起，主體像一座被樹木覆蓋的山，消失在一個雲狀的格子裡，裡面有一個兩層的演講廳或禮堂。」

華人博物館館長姚南薰(Nancy Yao Maasbach)表示，新MOCA融合了各種功能要素，包括教室、研究中心、家譜中心、劇院和展覽空間；位於二樓的家譜中心以之獨特的存在，讓人們可以在這裡增進對家庭歷史的理解，了解祖先在塑造美國歷史，以及在當代美國發揮的作用。

館藏品將位於三層和四層，展示幾代中國移民的生活經歷，觀者可通過清晰的時間、地點線索了解華埠的故事；此外，五層空間和六層則設置了辦公空間和教室；七層的活動空間，可通向種滿樹木和植物的露台，並將設有一個廚房，展示傳統及融合餐點