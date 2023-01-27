2華警獲新職 劉志強升調布碌崙華社62分局局長

華裔警官劉志強(Eddie Lau，圖右四)2018年檔案照。(記者張晨／攝影)

紐約市 警27日起生效的調令中，兩名華裔警官劉志強(Eddie Lau)與姜威豪(Tommy Keung)獲新職位，劉志強將接任現任華埠 轄區市警五分局局長陳韜，掌管華人聚集的布碌崙 (布魯克林)班森賀(Bensonhurst)市警62分局；姜威豪也從市警內務部(NYPD Internal Affairs)指揮中心負責人調任至同部門第十分隊指揮官，負責更深入的內部犯罪調查。

劉志強生長於布碌崙，2004年加入市警，作為制服警員之時，先後在市警67、78與90分局供職，對布碌崙當地情況非常熟悉；2014年升為巡官後，又在皇後區市警108分局、布碌崙北區探員組和皇后南區探員組任職；2018年底晉升警官，調回市警警探局布碌崙北區警署任該區警官負責人，走馬上任62分局局長前，他在中央搶劫與人身攻侵犯小組(Central Robbery Division and Crimes Against Persons Unit)任副主管。

2018年是晉升警官之時，劉志強的兩個孩子、岳父母以及妻子到場祝賀，并手持他一路走來所帶過的警徽和警階勛章；岳父陳聰德表示，為有一個這樣的女婿感到自豪，也理解他因為工作的特殊性很難時常陪伴家人，保護社區與市民的安全，這是更崇高的責任。

62分局作為布碌崙南區最大的警署轄區民眾多元，劉志強表示，定會不忘初心，進一步搭建警民關係，打擊和減少罪案，保護各族裔民眾安定的生活和工作。

姜威豪加入市警已有16年之久，生長於下東城，會講流利國語；他一路而來所供職的轄區都充滿挑戰，包括西哈林區市警30分局、布碌崙81分局以及專門負責政府樓治安的市警服務區(Police Service Area)。

調任新職前，他是內務部指揮中心負責人，該部門的職責是對警員違紀、爭議性執法行為的調查；姜威豪的指揮中心，主要對針對警員的投訴進行初審；此次升任內務部第十分隊指揮官，則將負責在指揮中心經過初審後，進一步展開犯罪調查。