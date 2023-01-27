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提升華社心靈健康 布碌崙28日公益講座

記者顏潔恩／紐約報導
國際青少年聯合會(IFY)布碌崙支部，聯合亞裔社區中心舉辦社區公益講座。(記者顏潔恩╱攝影)
國際青少年聯合會(IFY)布碌崙支部，聯合亞裔社區中心舉辦社區公益講座。(記者顏潔恩╱攝影)

由國際青少年聯合會(IFY)布碌崙(布魯克林)支部、亞裔社區中心（ACC）聯辦的社區公益講座，將面向成人探索心理健康議題，傳授方法，走出生活盲區、積極地應對消極；講座從1月28日(周六)起為期三天，共辦六場，歡迎報名。

此次邀請國際心靈教育院(IMEI)亞洲區主席李光輔，在布碌崙華社展開「心的健康、新的開始」公益演講，助華人了解心理健康的重要性；IFY布碌崙支部部長周虹越表示，過去在活動中接觸華人反映生活中面對的問題，講座將針對這些問題為切入點，很多建議相信會得到大眾的共鳴。

部長張震說，心理問題並非突然形成，過程抽象，若不擅言詞表達、容易造成誤會，往往到最後才發現問題，「心靈教育雖看不見、摸不著，但啟發很大，需要認真對待。」

亞裔社區中心創始人之一的林Sabrina則說，特別是華人移民家長，作為家中散播思想的源頭，除要有正確引導孩子的方法和渠道外，關心自身的精神狀況也是關鍵；「父母要消除自身的焦慮、擺脫消極的念頭」，家庭才會和諧，愛孩子也需使用科學的方法，鼓勵家長出席講座。

講座將於1月28日、29日、30日舉行，每日上午10時30分、晚上7時，每場兩小時，地點在亞裔社區中心，地址是布碌崙61街746號；需報名參加，可微信zhangzhen123us或撥電至(631) 535-1169、(347) 875-6646。

布碌崙 亞裔 華人

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