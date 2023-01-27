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公校槍械犯罪猛增 青少年暴力成危機

記者張晨╱紐約報導
紐約市公校犯罪猛增，教育局稱青少年暴力已成「危機」。(市長辦公室)
紐約市公校犯罪猛增，教育局稱青少年暴力已成「危機」。(市長辦公室)

紐約市未成年人持槍械在校園周邊引發的死傷案件頻發，教育總監班克斯(David Banks)在近日的市教育政策小組(Panel for Educational Policy)會上表示，青少年暴力已成「危機」，需要更多外部干預。

上周的發生在公校附近以及學生間暴力案件呈現令人擔憂的趨勢，市警稱，七天內連發四起未成年人槍枝暴力案件，涉及的青少年不是槍手，就是受害者；根據市警數據，2022年有157名18歲以下未成年人死於槍擊或受傷，相比2021年增加15%。

班克斯在會上和教育者及家長說，目前警方、心理諮詢師和社工等提供的干預措施不足減低暴力；除與警察局長西維爾(Keechant Sewell)會面外，班克斯本周還在其辦公室召集近200名學校員工和社區人士，討論如何應對。

在全市約1600所公校中，只有144所通過「支點項目」(Project Pivot)將社區反暴力組織引入，協同校方共同提供包括安全和暴力預防、學生心理諮詢輔導、在上學和放學路上進行陪護的「安全走廊」(Safe Corridors)等支持性服務。

班克斯鼓勵有想法的家長和教師加入這一計畫。市教育政策小組共23名成員，其中有兩名華裔，分別為前第26學區委員會主席鄧炳強(Alan Ong)，和新成員陳莉莉(Lilly Chan，音譯)。

教育總監 公校 警察

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