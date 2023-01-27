布碌崙2月4日農曆年慶典 30社團、議員齊出力

布碌崙南區眾多亞裔組織、民選官員舉辦的「2023年農曆新年慶典」，定於2月4日在班森賀舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由華人 策劃協會布碌崙 (布魯克林)分會、松柏之家社區服務中心、紐約親子互助會、華人聯合會主辦、多位布碌崙南區議員支持的「2023年農曆新年慶典」，定於2月4日(周六)在班森賀舉行；該活動也獲當地30個亞裔 組織的支持，帶來豐富表演、親子遊戲、資源和贈品發放及抽獎等環節。

主辦方表示，此次活動聚集布碌崙南區30多個亞裔組織，歡迎民眾踴躍參與；除精美好禮抽獎，並有一系列文化表演，如國粹變臉、「金曲女皇」歌手劉美誼(Jessie Liu)演唱、以及母女檔李影、崔欣妍帶來的魔術表演等。

活動得到國會議員高德曼(Daniel Goldman)、州參議員曲怡文(Iwen Chu)、郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室支持；出席介紹活動的曲怡文、郭納德分別對各單位、贊助商表達感謝，強調農曆新年是亞裔最重要的節日，活動有助凝聚社區力量，令居民感受社區溫暖。

慶典將於2月4日(周六)上午11時開始，地點在新卓越高中禮堂，地址是布碌崙80街1601號；主辦方代表陳偉儀、鄧銘賢、黃妮可，協辦機構代表張玉娟、甄錦榮、吳燕珊、李志波、梅增新、黃雪莉、趙立衍等人出席記者會。