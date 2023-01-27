華生賀歲白衣黑褲 教育局挨批

市教育局新春活動，邀請數十名小學華生身著白衣、黑褲表演，引發爭議。(市教育局提供)

亞裔 維權團體「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)26日發表聲明，譴責市教育局 (DOE)24於華埠小學舉辦的春節慶祝活動冒犯亞裔，不僅表演華生身著白衣，還唱誦非洲裔廢奴制讚歌，並在學校課程灌輸種族主義和受害者意識。

市教育局24日於曼哈頓華埠擺也街(Bayard St.)公立130小學舉行新聞發布會，意在慶祝農曆新年的同時，也宣布公校亞太裔歷史文化課程試點項目成功。慶祝儀式，市教育局邀請所有試點參與者參加，數十位小學華生身著白色上衣、黑色褲子表演，而在傳統舞獅之後，學生們大合唱「站起來」(Stand Up)。

「亞潮萌」表示，許多觀看者對學生的表演與春節傳統文化無關感到失望，也對準備表演節目的當局，對中華傳統文化的不尊重吃驚，「表演學生沒有穿傳統新年的紅色衣服，反而穿白衣、黑褲，這在東亞文化中通常是為喪禮準備的。」

「130小學有87%的學生是亞裔，而且大部分為華人 ，只要當局有心稍微詢問一下，就會知道華人多在喪禮這麼穿。」「亞潮萌」表示，這麼重要的華人文化象徵，竟然在一所「文化試點」學校都注意不到，要麼就是無知，要麼就是故意忽視。

「亞潮萌」也對「站起來」這首歌提出質疑，因為是美國廢奴主義者哈麗特·塔布曼(Harriet Tubman)的知名歌曲，主要用於2月的非洲裔傳統文化月和六一兒童節，並不適合以華人學生為主、展現亞裔文化的農曆新年慶典。

「亞潮萌」主席朱雅婷指，當市教育政策小組在2019年通過「文化響應可持續教育」(Culturally Responsive-Sustaining Education，簡稱CRSE)政策時，就被華人家長質疑，因為其中的課程是向學生們傳輸種族主義和受害者意識，「再結合這次新聞發佈會，如果他們在精心設計後還如此糟糕，只能說太失敗。」

第二學區家長郭堅於25日晚的市教育政策小組例會表達強烈不滿，「這簡直是侮辱，與文化包容相去甚遠。如果真的尊重這麼多學生和家庭的新年習俗，就應該立法變成公共假日。」