皇后區托兒所失火 17童輕傷1危

皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日發生火災，18名幼兒受傷，其中一人重傷。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 華人聚集的秋園丘(Kew Garden Hill)25日下午發生火災，一家日托中心的地下室著火，導致一名幼兒重傷，另有17名幼兒傷勢較輕，送醫後情況穩定；消防員在地下室發現一個疑似電單車的鋰電池，起火原尚在調查中。

影音來源：記者牟蘭

根據市消防局消息，位於秋園丘147街交72路的一戶民宅25日下午2時許發生火災，約50名消防員在逾40分鐘後控制火勢；火勢起於地下室。民宅一樓經營日托中心，至少18名幼兒因吸入濃煙不適，一人傷勢嚴重。

皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)

附近住戶表示，該處屋主是猶太 裔，在此托管的孩子以猶太裔為主，他曾看過亞裔 雇員，但不清楚是否有亞裔傷者。

皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)

居住在火災現場車距五分鐘的陳女士表示，她所居住的合作公寓日前分發防火須知的通知，指近期附近有數起火災，提醒居民不要在屋內點蠟燭與充電電單車等；對於此次火災，自家也有幼兒在附近托管，她感到擔憂。

皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)

皇后區華人聚集的秋園丘一家日托中心25日爆發火災，18名幼兒受傷，其中一人受重傷。(記者牟蘭／攝影)

市消防局行動處主管埃斯波西托(John Esposito)表示，鋰電池一直存在問題，建議民眾使用官方認證的電池，不要遺留電池在樓道內或入口處於無人看管的情況下充電，更不應在晚上睡覺時，在封閉的屋內充電。