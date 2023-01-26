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打擊汽車盜竊 史島成立特別工作組

記者顏潔恩／紐約報導

史泰登島里奇蒙郡(Richmond County)地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)辦公室日前宣布，將聯合紐約市警成立一項特別工作組，用來打擊長期在島上發生的汽車盜竊犯罪。

麥克馬洪在日前的第三社區委員會會議中透露，該工作組將匯集市警的搶劫、盜竊、重竊、重竊汽車等單位的專業人員，加上其他的執法夥伴，包括紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)、紐約州及新澤西州警察局、聯邦機構等，設法解決南岸近來猖獗的汽車盜竊問題。

根據數據，去年史島共發生513宗汽車盜竊案件，65%的汽車當時仍有鑰匙在車內、或引擎還在運行中；他表示，這給歹徒傳達一個信息，「史島是個很方便的獵場」，呼籲民眾要提高警惕，離開車前確保已完全熄火。

他指，通常這些案件難以調查及起訴，但盜竊車輛被發現時，犯案者早已不見蹤影，很多時候根本都找不回民眾報失的汽車，「但我們還是必須盡一切所能來預防(犯罪)」；而最近在南岸發生的盜竊案中，嫌疑人相信都是來自新澤西州的城市，包括Elizabeth、Newark、Irvington等，所以有必要跨州與當地執法人員合作。

另一方面，麥克馬洪辦公室將倡導州府奧伯尼(Albany)修改部分法律，如保釋改革、證據開示(Discovery)、以及「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age)等，協助司法單位在著手案件的起訴時有更多的權利可制裁犯罪者。

汽車 新澤西州 警察

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