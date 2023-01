打擊汽車盜竊 史島成立特別工作組

史泰登島里奇蒙郡(Richmond County)地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)辦公室日前宣布,將聯合紐約市警成立一項特別工作組,用來打擊長期在島上發生的汽車 盜竊犯罪。

麥克馬洪在日前的第三社區委員會會議中透露,該工作組將匯集市警的搶劫、盜竊、重竊、重竊汽車等單位的專業人員,加上其他的執法夥伴,包括紐新港務局(Port Authority of New York and New Jersey)、紐約州及新澤西州警察 局、聯邦機構等,設法解決南岸近來猖獗的汽車盜竊問題。

根據數據,去年史島共發生513宗汽車盜竊案件,65%的汽車當時仍有鑰匙在車內、或引擎還在運行中;他表示,這給歹徒傳達一個信息,「史島是個很方便的獵場」,呼籲民眾要提高警惕,離開車前確保已完全熄火。

他指,通常這些案件難以調查及起訴,但盜竊車輛被發現時,犯案者早已不見蹤影,很多時候根本都找不回民眾報失的汽車,「但我們還是必須盡一切所能來預防(犯罪)」;而最近在南岸發生的盜竊案中,嫌疑人相信都是來自新澤西州的城市,包括Elizabeth、Newark、Irvington等,所以有必要跨州與當地執法人員合作。

另一方面,麥克馬洪辦公室將倡導州府奧伯尼(Albany)修改部分法律,如保釋改革、證據開示(Discovery)、以及「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age)等,協助司法單位在著手案件的起訴時有更多的權利可制裁犯罪者。