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未知會社區 紐約市府狂建5G熱點站惹民怨

記者和釗宇／紐約報導
市議員馬泰與社區居民代表，呼籲市府暫停在其選區新建5G熱點站。(記者和釗宇／攝影)
市議員馬泰與社區居民代表，呼籲市府暫停在其選區新建5G熱點站。(記者和釗宇／攝影)

市議員馬泰(Chris Marte)25日在曼哈頓下東城舉行記者會，指市府在未經與社區溝通的情況下，擅自新建5G熱點站，引起居民不便和擔憂，呼籲市府在披露更多信息並對社區充分溝通之前，暫停新建5G熱點站；當地華裔居民表示，擔心5G熱點站或有大量輻射，危害健康，且對建築風水不利。

市府預計未來五年將在全市部署2000個公共5G熱點站。(記者和釗宇／攝影)
市府預計未來五年將在全市部署2000個公共5G熱點站。(記者和釗宇／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)去年啟動公共5G熱點站，為網路資源較少的低收入社區，提供免費的5G服務和高速無線網路，預計未來五年將在全市部署2000個站點；新站是對舊款熱點站進行翻新，不僅繼續提供無線上網、USB充電口、911報警按鈕等功能，還能使用5G服務；盈利模式革新，作為5G信號的補強，市府也將把基站租給電信商，取得收入。

第二社區委員會主席基利表示，市府設立熱點站的地方主要都位於遊客較多的社區，因此這...
第二社區委員會主席基利表示，市府設立熱點站的地方主要都位於遊客較多的社區，因此這樣能夠獲得更高的廣告收入。(記者和釗宇／攝影)

馬泰表示，市府新建過程中未與社區溝通，其辦公室未收到任何通知，也未交社區委員會討論；「不少居民一覺醒來，發現高大的5G熱點塔擋住光線，人行道更擁擠，因此要求更多社區參與和透明度；如果研究市府站點地圖，會發現許多設在信號很好的地方，只是想獲得更多收入而已。」

黃先生表示，熱點站就好像一把刀插在門口，對建築風水不利。(記者和釗宇／攝影)
黃先生表示，熱點站就好像一把刀插在門口，對建築風水不利。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓第二社區委員會主席基利(Jeannine Kiely)表示，市府設熱點站主要位於遊客較多的社區，因能夠獲得更高的廣告收入，而且曼哈頓下城有眾多商住兩用建築，對周邊用地限制較多，因此市府應暫停新建熱點站，先回應社區的質疑。

市議員馬泰呼籲市府暫停在其選區新建5G熱點站。(記者和釗宇／攝影)
市議員馬泰呼籲市府暫停在其選區新建5G熱點站。(記者和釗宇／攝影)

家住科西街(Forsyth St.)的黃先生表示，他所住的樓邊此前就新建一座5G熱點站，「擔心會產生大量輻射，影響健康；而且，這麼高的熱點站擋住視線，對房價不利；華人講風水，這就像一把刀插在門口，現在一樓的店面都租不出去。」

他還說，夏天時熱點站周邊會聚集很多遊民露營過夜蹭網，讓居民感到不安全；「這裡是共有公寓，市府如果想服務低收入社區，應該建在低收入社區，或停車場、公園這種不影響居民的地方。」

馬泰表示，居民對輻射風險有疑慮，市府應首先拿出證據回應，他將要求新建前須通知，在與社區充分溝通前，應在第一選區暫停新建熱點站。

5G 低收入 曼哈頓

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