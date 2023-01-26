阻布碌崙國王高速路遊民所 寇頓籲2/3嗆市長

州眾議員寇頓日前和社區人士舉行集會，抗議修建國王高速路遊民所。(本報檔案照)

州眾議員寇頓(William Colton)呼籲居民2月3日(周五)到市政廳前集會，阻止在國王高速路(Kings Highway)137號建造擬議中的遊民 所。

市府原計畫在南布碌崙 (布魯克林)的巴斯海灘(Bath Beach)和國王高速路兩處修建遊民所。在周圍居民和民選官員共同努力下，市府已經取消巴斯海灘的遊民所項目，但對國王高速路的遊民所項目卻一直未置可否。去年10月，寇頓和周圍居民在擬建國王高速路遊民所的地址舉行大規模的抗議示威，之前之後也多次舉行抗議和連署活動。

據寇頓幕僚長莊文怡介紹，雖然寇頓已代表當地居民提交反對建造國王高速路遊民所的聯署簽名，但市府一直沒有答覆。為督促重視，寇頓辦公室決定把抗議的地點改到市政廳前，讓更多市府官員直接聽到民眾的呼聲。

當地居民反映，擬建國王高速路遊民所的地址附近有六所學校，馬路對面就是Highlawn公共圖書館，周圍還有賽斯露公園(Seth Low Playground)，以及多個社區中心和老人中心 ，不適合建遊民所。另一方面，承建遊民所的開發商和運營商提供遊民服務的紀錄不佳，這也是居民擔心的原因之一。

莊文怡介紹，寇頓辦公室為前往市政廳抗議的居民準備大巴，2月3日上午9時30分在國王高速路155號寇頓辦公室門口上車。可撥打電話(718)236-1598預約。