展荒誕影像組合 華人藝術團顛覆傳統

「帶刀百合」展覽以一系列荒誕的影像組合為內容，旨在調動觀看者結合自身經驗思考日常。(記者許君達╱攝影)

華人 藝術團隊Sid and Geri的個展「帶刀百合」即日起至2月10日在曼哈頓 456畫廊舉辦，每周一三五下午1時至5時向公眾開放。

「帶刀百合」是一系列影像裝置藝術的集合，此次團隊共帶來九個裝置，以電子顯示屏為主體，呈現多部看似荒誕且反邏輯的影片以及互動式遊戲。影像內容包含很多審美衝擊力，比如男扮女裝的人物、裸體、粗糙的像素化人體意象、造型誇張的動物等。

團隊的發起人育美表示，影像的靈感全部源自現實生活中的點滴，從充斥亞裔 刻板印象的好萊塢老電影，到藝人潘瑋柏的家庭八卦，再到人們日常面對的種種思考，如戀愛、婚姻、家庭等。創作旨在把這些片段用一種無意義的方式拼接起來，讓觀眾暫時失去存在感，在飄渺的迷亂中重新思考各種與自身經驗有關的點滴意象及其意義。這對習慣傳統藝術的觀眾可能有些衝擊，認為不知所云。不過，當代藝術的一個核心要義就是「見仁見智」，從中看到什麼，它所表達的就是什麼。

育美在美國出生、台灣長大，後又在美學習藝術，如今常在美台之間兩地穿梭。Sid and Geri是個較為鬆散的團隊，成員全部都是以中文為母語的華人，都是些身懷技能又志同道合的好友，每有項目時，便根據各自所能組建工作團隊。

育美介紹，團隊的創作不會特意強調「華人」身分，更不會用對抗性的話語敘述「華人」與外界的關係。不過，「真在創作的時候，會發現，『華人』這個身分符號一定會貫穿在思考和表達之中。」作為中文使用者，創作者的大部分自身經驗都浸泡在這個語境之中。