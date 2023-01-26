祝願邦誼 中領館那斯達克新春敲鐘

中國駐紐約總領館與那斯達證券交易所聯合舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式。(中國駐紐約總領館提供)

中國駐紐約總領館與那斯達克 (Nasdaq)證券交易所，於25日聯合舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式，副總領事錢進、那斯達克高級副總裁麥柯奕(Robert H. McCooey)、商界和僑界代表共同慶賀農曆新年，祝願在美華僑華人兔年大吉大利，並期盼中美關係在2023 年更加健康發展。

中國駐紐約總領事黃屏表示，很高興時隔三年再度於線下出席那斯達克新春敲鐘儀式。2022年對中美關係具有重要意義，兩國元首在峇里島順利會晤達成多項共識，希望新的一年，兩國關係能夠像生肖兔一樣敏捷前行，共同推動兩國關係取得更多成果、造福兩國人民。

「中國已優化調整疫情防控政策，中國駐紐約總領館領事證件大廳也自今日起正式恢復對外辦公。歡迎大家早日到中國去看一看，感受文化魅力，尋找投資商機。」黃屏說。

麥柯奕也以中文祝福大家「新春快樂」，並指出，已有175家中國企業在那斯達克上市，所展現的創新和進取精神將幫助兩國共同發展進步；他隨後和黃屏交換禮物，祝願2023年兩國人民克服挑戰、攜手前行。