祝願邦誼 中領館那斯達克新春敲鐘
中國駐紐約總領館與那斯達克(Nasdaq)證券交易所，於25日聯合舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式，副總領事錢進、那斯達克高級副總裁麥柯奕(Robert H. McCooey)、商界和僑界代表共同慶賀農曆新年，祝願在美華僑華人兔年大吉大利，並期盼中美關係在2023年更加健康發展。
中國駐紐約總領事黃屏表示，很高興時隔三年再度於線下出席那斯達克新春敲鐘儀式。2022年對中美關係具有重要意義，兩國元首在峇里島順利會晤達成多項共識，希望新的一年，兩國關係能夠像生肖兔一樣敏捷前行，共同推動兩國關係取得更多成果、造福兩國人民。
「中國已優化調整疫情防控政策，中國駐紐約總領館領事證件大廳也自今日起正式恢復對外辦公。歡迎大家早日到中國去看一看，感受文化魅力，尋找投資商機。」黃屏說。
麥柯奕也以中文祝福大家「新春快樂」，並指出，已有175家中國企業在那斯達克上市，所展現的創新和進取精神將幫助兩國共同發展進步；他隨後和黃屏交換禮物，祝願2023年兩國人民克服挑戰、攜手前行。
在現場熱烈的倒數聲中，黃屏按下電子按鈕，敲響開市鐘。那斯達克股票交易所位於紐約時報廣場的巨型電子屏幕，也隨即顯示「新年快樂」的中英文圖片和中國春節傳統文化短片，吸引行人駐足觀看，共同分享春節的喜慶吉祥。
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