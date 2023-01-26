我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

祝願邦誼 中領館那斯達克新春敲鐘

記者張心╱紐約報導
中國駐紐約總領館與那斯達證券交易所聯合舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式。(中國駐紐約總領館提供)
中國駐紐約總領館與那斯達證券交易所聯合舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式。(中國駐紐約總領館提供)

中國駐紐約總領館與那斯達克(Nasdaq)證券交易所，於25日聯合舉辦慶祝農曆新年的敲鐘儀式，副總領事錢進、那斯達克高級副總裁麥柯奕(Robert H. McCooey)、商界和僑界代表共同慶賀農曆新年，祝願在美華僑華人兔年大吉大利，並期盼中美關係在2023年更加健康發展。

中國駐紐約總領事黃屏表示，很高興時隔三年再度於線下出席那斯達克新春敲鐘儀式。2022年對中美關係具有重要意義，兩國元首在峇里島順利會晤達成多項共識，希望新的一年，兩國關係能夠像生肖兔一樣敏捷前行，共同推動兩國關係取得更多成果、造福兩國人民。

「中國已優化調整疫情防控政策，中國駐紐約總領館領事證件大廳也自今日起正式恢復對外辦公。歡迎大家早日到中國去看一看，感受文化魅力，尋找投資商機。」黃屏說。

麥柯奕也以中文祝福大家「新春快樂」，並指出，已有175家中國企業在那斯達克上市，所展現的創新和進取精神將幫助兩國共同發展進步；他隨後和黃屏交換禮物，祝願2023年兩國人民克服挑戰、攜手前行。

在現場熱烈的倒數聲中，黃屏按下電子按鈕，敲響開市鐘。那斯達克股票交易所位於紐約時報廣場的巨型電子屏幕，也隨即顯示「新年快樂」的中英文圖片和中國春節傳統文化短片，吸引行人駐足觀看，共同分享春節的喜慶吉祥。

那斯達克高級副總裁麥柯奕和中國駐紐約總領事黃屏交換禮物。（中國駐紐約總領館提供）
那斯達克高級副總裁麥柯奕和中國駐紐約總領事黃屏交換禮物。（中國駐紐約總領館提供）
那斯達克股票交易所位於紐約時報廣場的巨型電子屏幕播放中國文化短片。(中國駐紐約總...
那斯達克股票交易所位於紐約時報廣場的巨型電子屏幕播放中國文化短片。(中國駐紐約總領館提供)
中國駐紐約總領事黃屏歡迎民眾到中國旅遊。（中國駐紐約總領館提供）
中國駐紐約總領事黃屏歡迎民眾到中國旅遊。（中國駐紐約總領館提供）

那斯達克 2023 紐約時報

上一則

紐約客談／莫被身分政治牽著鼻子走

下一則

87歲老翁遇「殺豬盤」 5年失280萬

延伸閱讀

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍
紐約新屋禁瓦斯？ 亞當斯：用不慣電爐

紐約新屋禁瓦斯？ 亞當斯：用不慣電爐
蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民

蒙市槍案11死者身分確定 有3台人、至少1中國公民
北加半月灣槍案／中國駐舊金山總領館：有中國公民遇難

北加半月灣槍案／中國駐舊金山總領館：有中國公民遇難
駐芝中領館 2/3起恢復領事大廳現場簽證

駐芝中領館 2/3起恢復領事大廳現場簽證

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
根據銀行紀錄及支票照片，陳先生支票收件人的名字已被竄改。(陳先生提供)

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

2023-01-24 10:33
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
87歲的紐約老翁遭遇36歲的佛羅里達州女子「情感詐騙」，五年間陸續向女方轉帳280萬元。圖為示意圖。(Pixabay)

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

2023-01-25 14:53
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍