人口販賣問題困擾皇后區 檢察官凱茲呼籲民眾檢舉

研討會海報。（取自檢察官凱茲辦公室網站）

由皇后區檢察官 凱茲(Melinda Katz)辦公室舉辦的孩童生命無價(No Price on a Child's Life)網絡研討會今日早上11時在線上進行，數位地方官員和社區領袖加入討論，呼籲民眾警惕人口販賣案件，並鼓勵所有人無所顧忌的勇敢檢舉。

檢察官凱茲在研討會開始致詞時表示，作為皇后區第一位女性地區檢察官，她從上任之初便開始不斷地在為打擊人口販賣作出努力。此月也為全國人口販賣預防月，她希望通過此次研討會，能夠幫助民眾學習如何辨認和舉報可疑活動。

凱茲引述數據表示，過去的一年中的人口販賣情況非常引人擔憂，在世界範圍內有超過2750萬人被奪去尊嚴和自由並被販賣，在全美有約22萬的受害者或倖存者。

「眾所周知，皇后區有兩個國際機場和大量外國出生的無身份移民，但不幸的是，皇后區是人口販賣的主要區域之一。」凱茲表示。

她指出，販賣者經常使用暴力、威脅、欺騙、債務束縛或其他操縱策略，來強迫未成年人進行商業性行為，或違背自己的意願提供勞動力或服務。

皇后區人口販賣局局長傑西卡梅爾頓（Jessica Melton）指出，多數人常常認為人口販賣只會在州際或國際間發生，並常常伴隨暴力，但事實上很多案例就發生在皇后區內，且也不只有暴力因素包含其中。「許多販賣孩童的案件並不涉及任何實質的身體暴力，而是深刻的恐懼、操縱和其他控制形式。貫穿幾乎所有販賣案件的一個共同點是，販賣者通常以我們社區中最脆弱的成員為目標。」

梅爾頓還指，所有的年幼兒童和青少年都是最容易被販賣者注意的目標，因為他們更單純、更容易被物質引誘。她還表示，性交易法規早於2007年生效，其禁止了利用、欺詐或脅迫他人進行性行為，另一則2018年生效的法規也規定了，检方不再需要證明任何暴力、欺詐或脅迫才能認定嫌犯有販賣兒童罪。

凱茲和梅爾頓都呼籲，無論民眾是否擁有合法公民或移民身份，都可以無所顧慮的對身邊疑似人口販賣的案件提出舉報，這將不會對他們產生任何的影響。

出席研討會的成員還包括紐約市 警剝削兒童和人口販賣特別工作組代理監事內維哈比卜（Neviene Habeeb）、紐約市警偵查局特別受害者部門警司泰沃阿德萊克（Taiwo Adeleke）和皇后區檢察官辦公室犯罪受害者保護計畫副主任丹尼斯布里亞萊斯（Denise Briales）等。

更多關於人口販賣的信息和知識，可以在NYC HOPE官網https://www.nyc.gov/content/nychope/pages/family-justice-centers或NYC Trafficking Prevention應用程序內查詢。