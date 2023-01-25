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第二家合法大麻店開業 長龍再現

記者張晨╱紐約報導
第二家合法大麻店於曼哈頓西村開業，現場排長龍。(美聯社)
第二家合法大麻店於曼哈頓西村開業，現場排長龍。(美聯社)

紐約州第二家合法大麻店24日在格林威治村布利克街(Bleecker St.)開門迎客，該店也是全州首間由大麻前科者經營的合法店鋪；開門首日，店鋪外排起長龍。

根據紐約州大麻管控委員會的要求，大麻銷售執照優先核發給有大麻相關案底的申請人或其親屬。第二家合法大麻店 「Smacked」的店主康納(Roland Conner)曾因吸食大麻被定罪，是首批獲得合法大麻零售執照者。康納表示，非常感謝州府在大麻合法方面的支持，為能獲得執照感到榮幸。

州大麻管理辦公室表示，首批合法大麻店共有36家，有13家位於紐約市，七家於長島，合計占總數的超過一半；同時，有19名業者是少數族裔，有20人來自全美收入中位數最低的地區。

該店距離全州首家合法成人用大麻店「Housing Works」步行約十分鐘，「Housing Works」倡導並為沒有住房的人以及愛滋病毒帶原者和愛滋病患者提供服務，目前在紐約市經營十幾家舊貨店和一家書店。

官員表示，「我們的策略是，每個銷售點之間保持距離。所以不會看到一條街出現多個銷售點。」這些商店從無法透過玻璃看到裡面的情形，也有安保措施，查驗進店顧客，如果出售商品給21歲以下者，則會失去執照。

官方稱，所有大麻店的選址均經過研究，合理配置，且遠離校區；店內產品也都來自受監管的農場，並經過州實驗室測試合格。

大麻 紐約市 紐約州

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