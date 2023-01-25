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涉無人機跨美加邊境運毒 華男被捕

記者鄭怡嫣╱紐約報導

根據解封的搜查令以及媒體獲得的最新法庭文件，至少一名華人近期涉嫌在紐約上州，操縱無人機飛越美加邊境，運輸市值11萬元的搖頭丸，被控非法將管控物質進口美國等罪。

福布斯雜誌及水牛城新聞網站近日獲得法庭相關文件顯示，在去年9月21日半夜，警方發現紐約上州尼加拉郡(Niagara County)路易斯頓(Lewiston)小鎮，一架無人機在尼加拉河上方飛行，穿越邊境，最終停在一民宅後院。警方抵達時，操縱無人機的華人男子鄧Edvin(Edvin Yug Deng，音譯，下同)及另一華人試圖逃跑，警方抓獲了鄧Edvin。

無人機底部用繩索綁住一袋包裹，內為市值11萬元的搖頭丸，警方指為毒品走私案。獲得搜查令數天後，警方在這棟民宅內，發現多個監視出入口的網路攝像頭、六架個人及商用無人機以及綁毒品用的傘繩(paracord)。

鄧Edvin被捕後，警方還接到一通當地打來的求救電話，位置離涉事民宅不到半哩，警方趕到時，遇到從樹林裡冒出的兩名華人男子陳進新(Jinxin Chen)以及陳勇(Yong Chen)，陳進新正是當時逃跑的男子。

根據陳勇的口供，他來自長島，在當地美甲店工作，另兩名華人男子來自加州，為玩網路遊戲時相識。他們說來此度假，無人機之前就在該處，用途是玩某類網路遊戲。

但根據調查及鄰居證詞，這棟市值63萬元的房子屬於陳勇的姊姊，裡面除組合沙發及床墊，沒有家具、衣物及裝飾，鄰居反應這裡無人居住，但每月都有人開著豪車前來，幾天後離開。美國司法部已提起訴訟，要求沒收這棟民宅，指被用來協助犯罪。

目前，鄧Edvin被控非法將管控物質進口到美國，以及非法持有管控物質並意圖分發，他並未認罪，獲釋候審，接受電子監控。檢方暫未對另兩名男子控罪。

華人 紐約上州 邊境

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