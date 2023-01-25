1400大麻店2家合法 治安死角警難管

1400家非法大麻店，僅兩家合法，並引發治安亂象。(記者張晨╱攝影)

紐約第二家合法大麻 店在格林威治村開張，而紐約市 菸店相關的罪案頻發，因常無照兼售大麻商品，也引起關注。近日市議會關於大麻的公聽會，市警代表表示，現行法律難以立即關閉非法大麻店，通常只能對無照出售大麻商家處以250元罰款，很難起到威懾作用；曼哈頓華埠 、下東城菸店常成為犯罪熱點，收現金、售違禁品以及顧客噪音等危及生活品質，並成治安死角，屢遭社區投訴。

市財政局警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)表示，非法大麻店在全市猖獗，目前已有1400間商店因涉嫌非法活動而進入執法和檢查對象，紐約市將開設第二間合法大麻店；但黑市盛行，加上可合法使用娛樂大麻產品，讓滿城的街道臭氣熏天，堪比「西部世界」。

市警巡邏長切爾(John Chell)指出，311投訴熱線累計收到近千起關於非法大麻商店的投訴，非法大麻店內通常也有大量現金，亦是吸引歹徒的目標；他指出，菸店搶劫案增加一倍多，甚至有歹徒一晚連搶三店，涉及金額達150萬元，即593起搶劫案，平均每起2500元，且三分之一搶案被告為15至19歲。

多名市議員也在公聽中陳述，公校學生使用大麻情況嚴重，代表下東城的利華娜(Carlina Rivera)表示，甚至有學生明目張膽地購買。米蘭達則說，非法大麻店很多銷售手段也是針對未成年人，紐約市犯罪年齡急轉直下，常見青少年涉及重案，影響社區治安。