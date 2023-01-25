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紐約去年查獲2千磅芬太尼創新高 可殺死7200萬人

記者張晨╱紐約報導
紐約2022年查獲2000磅芬太尼破紀錄。(檢方提供)
紐約2022年查獲2000磅芬太尼破紀錄。(檢方提供)

聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，簡稱DEA)日前表示，2022年全年共在紐約繳獲致命毒品芬太尼(fentanyl)近2000磅，創歷史新高；並稱該劑量足夠使7200萬人喪命。

當局表示，去年一年共查獲190萬顆摻有芬太尼的假處方藥和1958磅芬太尼，比2021年增加152%；芬太尼劑量僅為兩到三毫克就可能致命；「以此類推，在紐約查獲的芬太尼致命劑量，相當於紐約州人口的三倍多。」

特別麻醉品檢察官布倫南(Bridget Brennan)說，「芬太尼一片就能致命」，根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，在截至2022年7月的12個月，紐約市有3000多起藥物過量導致的死亡案件，其中約80%死於芬太尼。

毒販把芬太尼做成藥丸，偽裝成處方止痛藥，或混入吸毒成癮患者想要的「強力」鴉片藥粉中，美國的藥販更進一步摻入安非他命、古柯鹼或其他禁藥，讓藥性更強，更多人上癮。街頭販售的芬太尼丸，有六成足以致命。

數據顯示，芬太尼是18歲到49歲美國人的最大死因，2019年以來，吸食芬太尼過量致死案例激增94%，造成的死亡人數，超過車禍、槍枝暴力和自殺。

DEA公布的數字還不是全貌，未列入該會計年度海關與邊境保護局(CBP)在南部邊境查獲的1萬4000磅芬太尼，數量打破歷史紀錄。僅11月，CBP在美墨邊境就查緝到2900磅。

美墨邊境 聯邦疾病防治中心 CBP

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